Marcel (48): ‘Pensioen? Ik wil doorwerken tot ik er letterlijk bij neerval’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Marcel (48) werkt als recruiter. Dit doet hij nu twintig jaar voor verschillende bedrijven, in loondienst of als zzp’er.

Wat verdien je?

,,Op het moment verdien ik als zzp’er bruto zo’n 10.000 euro per maand. Hiervan zet ik de helft opzij voor de belasting. Ook moet ik van dit bedrag mijn pensioen regelen en als ik op vakantie wil of een dagje vrij, dan betekent dit geen inkomsten. Ik krijg dus geen vakantiegeld. Aan het eind van de maand worden mijn gewerkte uren verloond door een payroll-bedrijf.”

Blij mee?

,,Ja, ik kan er meer dan goed van leven en zal niet snel vragen om verhoging. De laatste keer dat ik verhoging kreeg was dat omdat de opdrachtgever vond dat ik meer moest krijgen. Daarnaast kun je als ondernemer ook gebruik maken van voordelen, zoals je laptop opvoeren als bedrijfskosten en ik kan daarom ook elk jaar een nieuwe iPhone kopen. Je kunt zelfs een reis opvoeren als zakelijke kosten. Zo ben ik wel eens naar een concert geweest met een zakenrelatie. Je moet creatief omgaan met de mogelijkheden die je hebt.”

Werk je liever in loondienst of als zzp’er?

,,Het gaat om de inhoud van het werk. Ik kan niks anders dan recruitment, anders had ik maar een vak moeten leren, zeg ik altijd. Dit is hetgeen waar ik m’n bed voor uitkom en het maakt me niet uit of het in loondienst is of als zzp’er. Mijn enige voorwaarde is dat het salaris marktconform moet zijn.’’

Quote Dit is hetgeen waar ik m’n bed voor uitkom en het maakt me niet uit of het in loondienst is of als zzp’er

,,Het extra werk dat ik als zzp’er heb valt erg mee. Ik heb een boekhouder die dit voor mij doet. Het enige waar ik aan moest wennen is dat ik als zzp’er geen lease-auto meer had. Nu moest ik niet alleen alles zelf betalen van mijn auto, maar ook onderhoud en de verzekering regelen, dat was wel even wennen.”

Hoe heb je je pensioen geregeld?

,,Niet. Aan de ene kant omdat ik mijn werk leuk vind en wil doorwerken tot ik er letterlijk bij neer val. En aan de andere kant: ik heb een goed spaarpotje.”

Ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

,,Nee, ik heb heel weinig geregeld. Als ik iets nodig heb, dan heb ik daar geld voor. Dat is genoeg om van te kunnen leven. Ik hoef me geen zorgen te maken dat ik in de bijstand in moet. Als zzp’er word je niet doorbetaald en meld je je minder snel ziek dan wanneer je ergens in dienst bent. Voor mij is een beetje ziek zijn niet genoeg om thuis te blijven. Gelukkig ben ik bijna nooit ziek. Ik leef gezond.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Ja, alweer een tijdje geleden. Ik was in loondienst. Er werd aan mij getrokken door andere bedrijven, maar ik had geen zin om weg te gaan bij mijn huidige werkgever. Dus het was een goed moment om tegen mijn baas te zeggen: ik vind dat ik meer waard ben en dit kan ik verdienen bij andere bedrijven. Ik zei: niet dat ik weg wil, maar wil wel marktconform betaald worden. Toen ben ik 750 euro bruto per maand omhoog gegaan.”

Is het ook weleens niet gelukt?

,,Zeker. Toen ik om salarisverhoging vroeg zei mijn baas: zoek je heil maar elders. Voor jou heb ik zo iemand anders. En dus ben ik vertrokken.”

Quote Toen ik om salarisver­ho­ging vroeg zei mijn baas: zoek je heil maar elders. Voor jou heb ik zo iemand anders. En dus ben ik vertrokken

Pijnlijk?

,,Nee, dat was in een heel andere fase van m’n carrière. Toen vond ik geld belangrijk. Nu vind ik plezier in m’n werk het belangrijkst, leuke mensen om mee samen te werken en dat ik dicht bij mijn woonplaats werk.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja. Sommigen verdienen meer, maar je loopt er niet mee te koop. Ik ben de enige in het bedrijf met deze functie, dus ik heb niet echt collega’s waar ik werk en salaris mee kan vergelijken. Ik weet dat er mensen zijn die meer verdienen dan ik. In deze markt is het wat de gek ervoor geeft. Maar wat anderen verdienen, doet me niks.”

Verdient Marcel genoeg?



Leeftijd: 48 jaar

Opleidingsniveau: HBO

Functie: Overig

Branche: Automatisering / ICT

Werkervaring: 20 jaar

Leidinggevend: 0 werknemers

Regio: Zuid-Holland

Hoofdkantoor: Nederland

Aantal werknemers: 501 tot en met 1000 werknemers

Budget: Nee



Volgens de salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 4139 euro. ,,Dat vind ik laag. Ik ken mensen in het vakgebied die tussen de 5 en 8 jaar werkervaring hebben die dat ook verdienen.”



Check het zelf met de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank.

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Of hoeveel je bij een nieuwe functie kunt vragen? Vul de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank in en je weet het!

Meedoen met deze rubriek? Stuur een mailtje!

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.

Zoek je een nieuwe baan? Vul hieronder je e-mailadres in en krijg interessante banen direct in je inbox:

Wil je ook een hoger salaris? Bekijk de video hieronder: