Marcel (57) is scheikundige bij de douane: ‘We doen meer dan drugs opsporen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Marcel (57), senior scheikundige bij de Douane.

Hoe vertel je aan anderen over wat voor werk je doet?

,,Als ik anderen iets vertel over mijn werk, heb ik het vooral over het testen van apparatuur, het geven van lessen in gebruik hiervan, het geven van lessen in chemie binnen de opleidingen en het beoordelen van goederen.”

Toch zijn we heel benieuwd.

,,In het laboratorium maken we gebruik van chemische detectieapparaten. Aan de grens willen we ook de mogelijkheid hebben om snel analyses te kunnen doen. Daar komen steeds meer apparaten voor op de markt en die testen wij hier op het lab. Dat is een van de taken van mijn afdeling binnen het lab.”

Jullie zijn daar experts in?

,,Iedereen wil apparaten hebben die snel en eenvoudig werken. Bij de douane, bij de politie en bij de brandweer. Het liefst willen ze een soort ‘zaklamp’ hebben waarmee ze ergens op kunnen schijnen en dat ze dan direct zien of er drugs inzitten. Dat soort apparaten bestaan niet, zeg ik dan. Wel zijn er apparaten die deels aan de vereisten voldoen. De vraag is of dat voldoende is. Een apparaat dat maar aan 10 procent van de mogelijkheden voldoet, kan net datgene doen wat geen ander apparaat kan.”

Kun je een voorbeeld noemen van zo’n apparaat?

,,We hebben een apparaat dat met een laser werkt en daarmee door een heldere, transparante verpakking kan meten. Je moet dan niet denken aan een kartonnen doos, maar eerder aan een fles, plastic zakje of plastic potje waarin je de stof al ziet zitten. Door de verpakking heen kun je de stof op naam brengen. Dat scheelt mensen in het veld veel kopzorgen.”

Quote Maar we doen meer dan drugs, we zijn een distribu­tie­land waar ook andere producten door de douane moeten Marcel

Bij een scheikundige bij de douane moeten we toch direct aan drugs denken.

,,Die opmerking wordt vaak gemaakt en natuurlijk wordt er naar deze middelen gezocht. Maar we doen meer dan drugs, we zijn een distributieland waar ook andere producten door de douane moeten. Voor een collega op Schiphol is het handig om direct te kunnen meten wat voor goederen iemand bij zich heeft, anders moet iemand in de tussentijd vastgezet worden tot de uitslag van het monsteronderzoek op het lab bekend is.”

Is dit je droombaan?

,,Vooralsnog wel. Ik help bijvoorbeeld ook mee met aanbestedingen en geef trainingen over technische apparatuur. Dan leer ik buitenlandse collega's hoe ze daarmee moeten werken. Het leuke aan dit werk is ook juist die diversiteit. Ik kom ook regelmatig op de Maasvlakte of op Schiphol om mee te luisteren en te kijken. Soms is het van een afstand moeilijk te achterhalen wat mensen in het veld precies nodig hebben.”

Dus je gaat door tot aan je pensioen?

,,Ik denk het wel. Mensen zeggen vaak: dit is je op het lijf geschreven. Je moet veel regelen, veel verschillende dingen doen. Dat vind ik leuk. Ik krijg het voor elkaar om tien verschillende apparaten op proef te krijgen voor een training, dat vergt een bepaalde aanpak of communicatie. De leveranciers moeten vertrouwen in je hebben. Maar ja, voor hen is het ook een stukje reclame. Daar ben ik ook heel eerlijk en open over.”

Moet je goed met mensen om kunnen gaan?

,,Die douanemensen zijn stoere collega’s. Die weten wel hoe het werkt. Daar moet je tegen opgewassen zijn, je moet je laten horen en er tegenin gaan als dingen in de praktijk anders gaan dan in de training besproken is. Het fijnzinnige wat we op het lab gewend zijn, matcht niet altijd met het robuuste doorpakken in het veld. Anderzijds moet je ook teamleiders kunnen overtuigen van de aanschaf van bepaalde apparatuur. Dat vraagt verschillende manieren van communiceren.”

Voel je je verantwoordelijk?

,,Ja, dat voel ik wel. Juist omdat ik bezig ben met veel verschillende dingen, ervaar ik het als een zware baan met verantwoordelijkheid. Als apparatuur verkeerd gebruikt wordt, kan ik me daar kwaad en druk over maken. Zeker omdat het in de lessen gewoon uitgelegd is. Dan haal ik een apparaat ook gewoon terug. Dan heb ik misschien een boze teamleider aan de lijn, maar dan ben ik in ieder geval in gesprek en kan ik het uitleggen.”

En last but not least: hoe is de koffie op het werk?

,,We hebben hele goede koffieautomaten. Zo goed dat ik er eigenlijk te veel van drink op een dag. Een stuk of zes, denk ik.”

Chemicus gezocht



De nieuwe collega worden van Marcel? De douane zoekt nog een chemicus food voor het laboratorium. Of vind tientallen relevante banen op Nationale Vacaturebank. We lichten er drie voor je uit:



Heb je enige ervaring met het controleren van goederen? Dan is deze vacature voor douane declarant van Page Personnel wat voor jou.



Voor starters of carrièreswitchers heeft Werk en Vakmanschap een vacature voor een Allround Laborant BBL (leerling). In de functie werk je vier dagen en krijg je één dag les in de week.



Graag werken in de voedingsmiddelenindustrie? Als analytisch laborant test je onder meer de kwaliteit van grondstoffen. Opdrachtgever is een bedrijf dat natuurlijke smaak- en kleurstoffen en ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie.