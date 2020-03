Marco Corona is baas van Corona Construct: ‘Veel grapjes, maar geen negatieve reacties’

Bij Corona Vastgoed uit Woerden zorgde de bedrijfsnaam vorige week voor een ongemakkelijke situatie. ,,Toen ik een klant belde, dacht ze bij het horen van de bedrijfsnaam dat ik een grapje maakte”, legt Marco Beinreich uit. ‘Neem je me nou in de maling?’, klonk het aan de andere kant van de telefoon. ,,Gelukkig kreeg de medewerkster al snel door dat het geen geintje was.” Beinreich verwacht verder geen problemen door de bedrijfsnaam.

Belgische aannemer

In België is er ook iemand die in tijden van corona een bijzondere naam heeft: Marco Corona. Gelukkig gaat de man (35) uit Meeuwen er met een glimlach mee om. Zijn bouwbedrijf heet dan ook nog eens Corona Construct. De zaakvoerder vergeeft zijn klanten de flauwe grapjes: ,,Hopelijk ondervinden we er geen negatieve gevolgen van.”

Marco is een jonge vader die er kerngezond uitziet. Maak u dus verder geen zorgen. ,,Mensen zeggen geregeld: ‘daar is het virus weer aan het werk’”, glimlacht de aannemer. ,,Of ze wijzen ons na op straat vanwege de reclame op onze truien. Sommigen vragen zelfs of ze met ons op de foto mogen. Negatieve reacties kregen we gelukkig tot dusver niet.”