Marco verkocht Drukwerkdeal.nl en kocht toen weer voor miljoenen Print.com

Loodgieter zit niet alleen maar ‘met zichtbare bilnaad’ in keukenkast­jes

14:03 Het is vandaag Wereld Loodgieters-dag, een dag om de loodgieter internationaal in het zonnetje te zetten. En dat is hard nodig aldus ondernemersorganisatie Techniek Nederland. ,,De tekorten nemen ernstige vormen aan. We kennen de wachtlijsten in de zorg, maar er ontstaan nu ook wachtlijsten voor loodgieters.”