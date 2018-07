Mariska proeft de hele dag chocola (en wordt daar nog voor betaald ook)

Volledig scherm Kwaliteitsmanager Mariska van den Bulk (35) in de chocoladefabriek. © Frank de Roo

Een grote plak chocola schuift voorbij op de lopende band, voordat een machine er ronde vormpjes uit stanst en voordat er een verpakking omheen gaat. ,,Dit is écht verse chocola”, zegt kwaliteitsmanager Mariska van den Bulk (35) terwijl ze een verse munt toesteekt om te proberen. ,,Dan is het echt op z’n allerlekkerst. Nog een beetje zacht, direct uit de tankwagen. En de witte chocolade al helemaal, maar die staat vandaag niet op het productieschema.”

Een vacature voor kwaliteitsmanager in een chocoladefabriek leverde online honderden reacties op. Een ware droombaan. Mariska van den Bulk werd de gelukkige. Twee maanden geleden is ze begonnen als kwaliteitsmanager bij Steenland Chocolate in Gouda. Een chocoladefabriek die vooral chocolademunten maakt, maar ook andere chocoladeproducten. Gemiddeld verwerkt het bedrijf zo’n zestig tot zeventig ton Belgische chocolade per dag. ,,Het gerucht gaat dat je tien kilo aankomt als je hier gaat werken”, lacht ze. ,,Tot nu toe gaat het goed, maar ik sport ook vijf keer per week.” Als ze zou willen, mag ze de hele dag eten, zegt ze.

Ook bij Steenland zelf kregen ze naar aanleiding van de publicatie reacties: mensen die in Gouda woonden en wel graag in de productie wilden werken. Of de mail van een twaalfjarige jongen die mailde dat hij nu nog havo doet, maar daarna graag bij Steenland aan de slag wil. Rianne Linders, verantwoordelijk voor de werving: ,,Het aantal echt geschikte kandidaten dat solliciteerde was niet zo hoog. Een stuk of twee, drie mensen die over de juiste diploma’s beschikten.”

Van den Bulk zag de vacature ook voorbijkomen op deze site. ,,Ik zat al in het kwaliteitsvak bij een kaasbedrijf. Ik wilde meer uren werken, maar daar was geen ruimte voor. Mijn collega wees me nota bene op deze functie.” Bijkomend voordeel van deze baan? Ze is dol op chocola en moet af en toe toch echt even proeven en controleren of de kwaliteit goed is. Ze grinnikt: ,,Wie wil dat nou niet?”

Hoogseizoen

In de fabriek is het aanpoten deze dagen. Het is namelijk hoogseizoen: de productie voor de feestdagen zoals Halloween, Kerst en Chinees Nieuwjaar wordt nu gemaakt en dat betekent dat er aardig wat vakantiekrachten rondlopen tussen de ratelende machines. Op drukke dagen zijn er in totaal wel tachtig tot negentig man aan het werk, verdeeld over drie shifts, 24 uur per dag.

Allemaal in witte jassen, zonder sierraden, en met haarnetjes op het hoofd. Elke dag een ander kleurtje, blijkt uit het schema op de muur. ,,Dan weten we zeker dat ze elke dag een schoon netje op doen”, zegt Van den Bulk. Elke dag is ze zeker een paar uur op de vloer. Om orders te controleren. Om te checken of de hygiëne en de kwaliteit goed is en of de stempels een goede afdruk geven op de munten, de juiste labels zijn gebruikt en of de verpakkingen er goed uitzien. En of de temperatuur in de fabriek goed is. Niet te warm, dan smelt de chocola. Niet te koud want dan komt er geen mooie afdruk op de munt.

Zo’n functie als deze vraagt de nodige diploma’s en kennis van de kwaliteitsvak Dat had Van den Bulk al opgebouwd: ze begon ooit bij een grote speelgoedketen om te controleren of het speelgoed voldeed aan de gestelde normen. Daarna ging ze naar een kaasverwerker. In het gedeelte van de fabriek waar de munten in netjes worden verpakt steekt ze snel een netje in haar binnenzak. ,,Dit is imitatiechocola. In sommige landen vinden ze dat lekkerder. Ik heb het nog nooit gehad, dus moet het zo even proeven.”

Afwisseling

Natuurlijk moet ze voor deze functie ook wel eens in het kantoor zitten en wetteksten doorploegen. Is de certificering nog op orde? Kloppen de gehanteerde normen nog? ,,Die afwisseling bevalt me heel goed”, zegt Van den Bulk terwijl de emmers chocolademunten van de lopende band afrollen. ,,De emmers met 1 kilo aan munten gaan naar Azië. In Nederland worden ze niet verkocht, veel te groot.” De fabriek levert aan ruim 55 landen, waarvan de Nederlandse markt maar een hele kleine afnemer is.

Ze kijkt even kritisch naar een stapel gouden munten. ,,Ik moet even checken of de machine hier goed afgesteld staat”, zegt ze. ,,Ze lijken niet zo netjes verpakt. Gelukkig is chocola erg vergevingsgezind en kunnen we het opnieuw smelten als het nodig is.” Van den Bulk weet al precies hoe het werkt in de fabriek. De vraag is dan ook of kwaliteitsmanager bij Steenland de droombaan is die ze verwachtte? Ja, zegt ze zonder twijfel. Prettige sfeer, fijne fabriek, leuke mensen en een mooi product. ,,Het wordt niet beter dan dit!”