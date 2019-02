Mark Smit knipt en kapt noodgedwongen met één arm

VideoKapper Mark Smit (43) kan iets wat niet veel collega’s kunnen. Omdat zijn linkerhand niet goed meer functioneert, heeft hij zich aangeleerd om met één arm te knippen. Of hij daarmee de enige eenarmige kapper van Nederland is, dat weet hij niet. ,,Maar het zullen er niet veel zijn.”

Al zestien jaar runt Smit als franchisenemer Kinki Kappers aan de Raadhuisstraat. Een jaar nadat hij de zaak was begonnen, kreeg hij last van zijn linkerbeen. Multiple sclerose (MS), was de diagnose. MS is een ziekte aan het centrale zenuwstelsel die maakt dat de hersenen prikkels en signalen niet goed kunnen doorgeven aan de spieren. Hier is nog geen medicijn tegen. Smit loopt sindsdien moeilijk en heeft een spalk bij zijn been.

Wereld stortte in

Zes jaar geleden viel zijn linkerarm uit en stortte zijn wereld in. ,,Knippen was mijn lust en mijn leven, maar het ging niet meer. Ik heb een tijdje gewerkt als gastheer en deed de administratie. Gillend gek werd ik, zo erg miste ik het knippen en het contact met de klanten.”



Op internet vond Smit een filmpje van een kapper die met één hand knipt. ,,Ik heb mezelf een nieuwe techniek aangeleerd. Grofweg komt het erop neer dat ik het haar laat hangen en het met de schaar snij. Ik kan het niet goed uitleggen. Je moet het zien. Ik ben daarna gaan oefenen, eerst op vrienden en collega’s. Later, toen ik het onder de knie had, begon ik met vaste klanten. Ik was superonzeker, maar ze waren erg tevreden en ze blijven terugkomen.”

Volledig scherm Kapper Mark Smit (43) heeft 15 jaar geleden de diagnose MS gekregen, hij heeft een ernstige tremor in zijn linkerarm en hand en daarom knipt en wast hij zijn cliënten met één hand. © Marlies Wessels

Smit heeft op zijn Facebookpagina twee filmpjes gezet waarin is te zien hoe hij het doet. Ze zijn in een paar maanden tijd 13.000 keer bekeken. Door de MS is Smit eerder vermoeid. ,,Ik werk vier halve dagen. Dat is alleen mogelijk omdat ik een geweldig team om me heen heb. In de ochtend knip ik vijf klanten. Begin van de middag doe ik de administratie.”

Ondanks alles vindt Smit dat hij niet mag klagen. ,,Ik mag blij zijn met wat ik allemaal nog kan. Ik ken mensen met MS die na vijf jaar in een rolstoel zitten. Ik hoop dat ik anderen kan inspireren.”