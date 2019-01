Mark Tuitert wil de wereld veroveren met... kauwgom

Topprestaties leveren en medailles winnen stonden jarenlang centraal in het leven van schaatser Mark Tuitert, met als hoogtepunt een gouden plak op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen in Vancouver. Nu wil Tuitert als ondernemer met FIRST Energy Gum de wereld veroveren.

Een voormalige topschaatser die met kauwgom komt aanzetten, heeft wat uit te leggen. Toch komt Tuiterts bedrijf in energygum niet uit de lucht vallen. Tijdens zijn carrière als topsporter schreef hij ingevingen op in een speciaal boekje, waaronder een pre-workout gum. ,,Ik ontmoette Wim (van Gilst, red.), die bezig was met de ontwikkeling van zo’n product. Hij had al een energydrink in de markt gezet en was bezig met een gezonde energy gum en was gelijk enthousiast.”

Tuitert wil met zijn energy gum gebruikers op een gezonde manier van een directe boost voorzien om prestaties te kunnen leveren, zegt hij tegen De Ondernemer. ,,Een kauwgom bevat 80 mg cafeïne en B-vitamines. Dit gebruik je vlak voor het sporten en geeft je direct energie. Je brein wordt gestimuleerd door het kauwen en de speekselklieren nemen cafeïne direct op via de slijmvliezen. Het hoeft niet zoals koffie of een energydrink door de darmen verwerkt te worden.”

Volledig scherm Mark Tuitert © Pim Ras Fotografie Tuitert stond in augustus 2017 met twee compagnons aan de wieg van de onderneming. Die mede-eigenaren, Wim van Gilst en Michael Hekking, zijn gepokt en gemazeld in het ondernemerslandschap. Zo was Hekking director marketing bij ID&T, terwijl Van Gilst een energy drink lanceerde. ,,Ik ga voor het bedrijf erop uit, ik leg de contacten om het product te kunnen promoten bij bekende namen en kom op allerlei evenementen. Michael houdt als CEO de strakke lijnen in de gaten en Wim houdt zich bezig met productbranding. Het is in alles nog een echte start-up.”



Tuitert ziet ,,in potentie een heel grote afzetmarkt” en richt zich in principe op iedereen tussen de 18 en 35. ,,We zitten op de kruising van koffiedrinkers, energydrinkgebruikers en supplementgebruikers. Ik wil het van onderaf aan de man brengen, waarbij profsportclubs, topsporters en ons eigen netwerk early adopters zijn. Onze potentiële gebruikers zijn bijvoorbeeld artsen, e-gamers, automobilisten, bewakers – noem maar op.”

Businessplan

Het ondernemersplan van FIRST Energy Gum richt zich met name op de marketing. ,,Onze marketingstrategie is eigenlijk ons businessplan, dat is heel belangrijk. Waarin stoppen we onze middelen en in welke groepen? Hoe proberen we die te bereiken? Dat doen we nu alleen nog online. Eerst richten we ons nog op consumenten die hun prestaties willen verbeteren. Van daaruit bouwen we verder.”

Momenteel is hij met zijn partners veel aan het testen: wat werkt wel en wat werkt niet. ,,Daar leren we heel erg veel van. We hebben een plan en duidelijk idee voor de komende 5 jaar op hoofdlijnen, voor de korte termijn testen we veel om te kijken wat werkt en wat niet zodat we snel kunnen bijsturen.”

Bondscoach

Bijzonder is de inzet van vod- en podcasts. In Tuiterts shows ‘Driven’ en ‘Drive’ komen bijvoorbeeld oud-Oranje bondscoach Guus Hiddink, kitesurfer Kevin Langeree en zeilster Carolijn Brouwer voorbij. ,,Eigenlijk ben ik vooral geïnteresseerd in hun gedrevenheid, dat zit in FIRST maar ook in mijzelf en vandaar mijn podcast. Ik wil kennis en inspiratie overbrengen met de verhalen van mensen die echt iets mee hebben gemaakt in hun leven en daarvan geleerd hebben.”

Hoewel retail voorlopig nog niet een optie is, wordt daar al wel over nagedacht. ,,Winkels en tankstations zijn zeker een optie in de toekomst, maar voorlopig doen we dat nog niet. Ik verwacht niet snel een grote naamsbekendheid te hebben, al ben ik daar natuurlijk niet op tegen…. Eerst moeten we bouwen.”

Er wordt wel gekeken naar andere mogelijkheden om het bedrijf op en uit te bouwen. Zo lonkt het buitenland en wil Tuitert toe naar een situatie waarbij de gom na gebruik wordt gerecycled. ,,Kauwgom is gewoon gom en dat kan in allerlei producten weer worden hergebruikt”, geeft Tuitert aan, wijzend naar zijn pet en schoenen. ,,We zijn bezig met Europa en Zuid-Amerika. We nu willen alvast de zaadjes planten om FIRST over de hele wereld te verkopen, dat is het doel.”