Marketingbedrijf start eigen hbo-opleiding: ‘We willen laten zien dat het anders kan’

Een eigen hbo-opleiding?

Initiatiefnemer Cedric Muchall: ,,We geloven niet zo in de scheiding van bedrijfsleven en onderwijs. We zien dat het hele onderwijs worstelt met ‘de brug naar het bedrijfsleven’. We worden vaak benaderd door onderwijsinstellingen om praatjes te houden. Vervolgens houden we bij dezelfde instelling voor vijf opleidingen hetzelfde praatje. Allemaal prima, maar we dachten: hoe kunnen we dit simpeler maken voor onszelf? Met een eigen opleiding dus.’’

Hoe gaat dat eruit zien?

,,Bij het reguliere onderwijs staat het curriculum vast. Wij hebben 45 verschillende modules, je kunt zelf bepalen waar je de nadruk legt. Zie het als legosteentjes, waarmee je zelf bepaalt wat voor huis je bouwt, als je ze allemaal maar even aanraakt. We werken samen met SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde, een particuliere hogeschool in Rotterdam. Zij zorgen voor de accreditatie waardoor de opleiding erkend wordt en ze geven bovendien de traditionele vakken die bij bedrijfskunde horen.

Quote Wij vragen van een student om toegevoeg­de waarde te creëren in plaats van college­geld te betalen

Waarom voldoen de reguliere opleidingen niet?

,,Maatgericht onderwijs bestaat bijna niet bij instellingen met duizenden leerlingen. Studenten willen bijvoorbeeld doordeweeks werken, of eigen lesroosters maken, maar dat kan niet. Het traditionele onderwijs matcht niet meer met wat de student wil. Het gegeven onderwijs past vooral bij de financiële begroting van de instelling. Wij willen niet afhankelijk zijn van financiële prikkels.’’

De opleiding kost 2000 euro per jaar, is dat genoeg om een gedegen opleiding te financieren?

,,Die 2000 euro gaat naar SDO. Dat hebben ze ook echt nodig. Reguliere instellingen krijgt geld bijgelegd van de overheid. Als je een tweede opleiding wil doen, moet je vervolgens wel instellingsgeld betalen van zo’n 7000 euro. Wij vragen van een student om toegevoegde waarde te creëren voor Keytoe. Dat is volledig vrij. Het kan in de vorm van een onderzoeksproject, of een geniale vondst voor een van de bedrijven of klanten waar we mee werken.’’

Dus de studenten doen dan eigenlijk jullie werk?

,,Soms zal het zo zijn dat we ze iets doen dat we eigenlijk zelf hadden moeten doen, maar nog niet hadden bedacht. Maar we zijn ook een bedrijf dat daar niet zo over nadenkt; we willen gewoon met z’n allen mooie invloed uitoefenen op de wereld, op klanten en op de mensen om ons heen. Veel collega-ondernemers vragen wat we hier uithalen en zeggen dat ze er niet aan zouden beginnen. Want wat als de studenten geen waarde toevoegen? Dat trek ik heel slecht. Alsof je alleen maar bestaat om geld te verdienen. Bedrijven spelen bedrijfje en scholen spelen schooltje. We willen juist laten zien dat het anders kan door die twee op een hoop gooien.’’

Quote Het is spannend. We hebben echt een verantwoor­de­lijk­heid en dat beseffen we

En wie verzorgt het onderwijs?

,,De reguliere docenten van het SDO verzorgen de traditionele vakken. Keytoe-collega’s, klanten en specialisten zullen de nieuwe vakken geven, bijvoorbeeld over ’internet of things’, ‘artificial intelligence’, moderne werkmethodieken en vernieuwende organisatieculturen. Allemaal dingen die je op school niet krijgt, maar bij ons wel.’’

Het is voor jullie zelf ook heel handig: zo leiden jullie je eigen werknemers op en kun je ze kneden zoals dat jullie uitkomt?

,,Ze krijgen absoluut een vleugje Keytoe mee, maar het reguliere, bedrijfskundige deel is het standaard hbo-programma dat je op elke opleiding krijgt.’’

Voor jullie is de waarde van dit hbo-diploma natuurlijk duidelijk, maar zien potentiële studenten dat ook?

,,Ik denk dat het moeilijk wordt om ons richting middelbare scholieren te profileren. Maar voor mensen in het werkende leven die een tweede opleiding liever bij ons doen dan bij een standaardinstelling, wordt het al beter. Ik denk dat je bij ons direct in het werkveld een opleiding volgt, en dat het lastig is om bij een grote instelling met vijfhonderd wachtende stagiaires voor je – veel lastiger is. Bij ons ben je beroepsklaar.’’