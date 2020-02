Marlissa (28) is online marketeer voor Donald Duck: ‘Wij mogen hem als eerste lezen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Marlissa van Leeuwen (28) is sinds twee jaar online marketeer bij uitgeverij Sanoma in Hoofddorp.

Hoe leg je jouw beroep uit op een feestje of borrel?

,,Ik zeg altijd dat ik voor de Donald Duck werk. Ik teken of schrijf de strips niet, maar ik doe ook wat creatiefs: ik bedenk de campagnes en advertenties waarmee we nieuwe abonnees hopen te werven. Ik doe veel online, op sociale media en door mailings te schrijven, maar omdat het voor een tijdschrift is, heb ik toch nog veel met ‘ouderwets’ papier te maken.’’

De Donald Duck… ben je zo’n grote fan?

,,Ik had toen ik klein was inderdaad een abonnement. Voor mijn verjaardag gekregen van mijn ouders. Voor het slapen gaan nog even lezen in bed, dat kan ik me nog goed herinneren. Ik lees hem trouwens nog steeds. Hier op de redactie krijgen we het blad als eerste, nog voor hij bij de abonnees op de mat of in de winkels ligt.’’

Hoe ben je in deze functie terecht gekomen?

,,Ik heb commerciële economie gestudeerd en bij verschillende uitgeverijen stage gelopen. De tijdschriftenwereld trok me. Bij Sanoma ben ik begonnen in een andere marketingfunctie vier jaar geleden. Toen werkte ik aan het behoud van abonnees voor Donald Duck. Ik werk nu trouwens niet alleen maar voor het weekblad Donald Duck, maar regelmatig ook voor de pockets, de speciale uitgaves en ook voor andere titels voor kinderen en tieners, zoals de Tina.’’

Je zit in de tijdschriftenbranche. Moeilijk, nu we allemaal steeds meer online lezen?

,,De tijdschriftenmarkt heeft het steeds moeilijker, wij zijn daar geen uitzondering op. Maar Donald Duck heeft van de weekbladen wel het grootste tijdschriftbereik van heel Nederland en we groeien zelfs in de abonnee-oplage. Het blad bestaat bovendien al zo lang en heeft zo’n grote bekendheid. Dat scheelt, hoewel de hele markt een uitdaging blijft.’’

Hoe is je werkplek?

,,Ik zit samen op kantoor met de makers van de Donald Duck: de tekenaars, de redacteuren en de grafisch vormgevers. Het is leuk om zo dicht op dat proces te zitten.’’

En de koffie, is die te drinken?

,,We zijn hier niet zo weg van de automatenkoffie, maar we werken in een groot gebouw waar ook een koffiecorner beneden is. We halen daar vaak koffie bij de barista, die is favoriet.’’

Is het een beetje gezellig op je werkplek?

,,Zeker. We hebben veel lol met elkaar, maar we kunnen zeker ook serieus aan de slag. Dagelijks hebben we te maken met deadlines die gehaald moeten worden, dus er moet hard worden gewerkt. De successen en mooie momenten worden ook met elkaar gevierd. We hebben een uitjescommissie, waar ik in zit. Laatst zijn we met alle collega’s naar Disneyland gegaan.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Heel speciaal aan deze functie vind ik dat ik mag werken voor iets waar ik al sinds jongs af aan zo bekend mee ben. En iedereen kent het. Als ik tegen mensen zeg dat ik bij de Donald Duck werk, breekt er meteen een glimlach op hun gezicht door, dat is altijd leuk. Wat betreft het werk zelf vind ik het fijn dat ik de ruimte krijg om zelf initiatief te nemen en nieuwe dingen te bedenken. En ik spreek ook vaak met mensen van andere titels binnen Sanoma, daar leer ik ontzettend veel van.’’

En wat bevalt er minder goed?

Weinig, eigenlijk. Natuurlijk, als je een campagne bedenkt waar je van tevoren veel van verwacht en de resultaten vallen vervolgens tegen, dan baal je daar altijd wel van. Maar verder heb ik echt niet te klagen. Ik heb gewoon erg leuk werk!’’

Was dit altijd al je droombaan?

,,Nou, een beetje wel. Tijdens mijn studie werd het wel mijn droom om ooit bij Sanoma te kunnen werken. Het is een enorm groot bedrijf binnen de branche, met hele grote titels. Ik had verwacht dat die stap wat later in mijn carrière zou komen. Dat ik er nu al zit, is wel een mooie meevaller.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik weet dat ik altijd wel in marketing wil blijven werken, dit is echt mijn soort werk. En de combinatie online en print bevalt me erg goed. Maar voor de toekomst sta ik zeker nog open voor nieuwe kansen. Ik wil doorgroeien in het werk, misschien meer de managementkant op bewegen. Dat kan bij Sanoma zijn – ik heb het hier goed naar mijn zin - maar ook elders.’’

