Mars, Unilever en Picnic: hoe groter de naam, hoe meer starters er willen werken

Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Magnet.me. De site richt zich specifiek op starters en young professionals en had het afgelopen jaar ruim 67.500 vacatures online staan voor deze doelgroep. Gebruikers kunnen banen afwijzen of accepteren à la dating-app Tinder. ,,Op basis van het aantal likes en het aantal keren dat is gesolliciteerd, hebben we een top 100 kunnen samenstellen”, vertelt oprichter Vincent Karremans.

De meest populaire functie? Een ‘Supply Chain Traineeship’ bij Mars. ,,Het verbaast me niets dat een traineeship bovenaan staat”, aldus Karremans. ,,Daarmee leer je verschillende aspecten van een bedrijf kennen. We zien dat dat soort programma’s heel populair zijn bij starters op de arbeidsmarkt.” Bovendien is het een bekend bedrijf en is ‘supply chain’ juist bij zo’n bedrijf interessant. ,,Bij bedrijven in deze sector - ‘Fast Moving Consumer Goods' - is het heel belangrijk om processen en stromen te verbeteren.”

Veel jonge bedrijven

Vorig jaar stonden er veel ‘echt Nederlandse bedrijven’, in de lijst. Denk aan: Unilever, Heineken, KLM en Shell. ,,Zij domineerden toen echt de hele lijst”, zegt Karremans. Maar dat is dit jaar anders, er is veel meer ruimte voor scale-ups. Denk aan relatief jonge bedrijven als Picnic (3 keer in de top 100), Rituals (ook 3 keer in de top 100) en HelloFresh (1 keer). Karremans: ,,Veel mensen vinden het aantrekkelijk om bij een jong bedrijf te werken. Je mag vaak meer en krijgt meer verantwoordelijkheid. Dat maakt het voor veel mensen een interessante stap in hun carrière.”

Daarnaast ziet Karremans dat naamsbekendheid een belangrijke factor is. ,,We hebben meer dan 67.000 banen gehad en je ziet dat de top 100 voornamelijk wordt gedomineerd door bedrijven die we allemaal kennen. Dat speelt echt een rol.” Dat verklaart ook waarom de klassieke bedrijven populair blijven: Unilever komt acht keer terug in de lijst. Het meest van alle bedrijven. Andere grote bedrijven in de top 10: Shell, Lidl Nederland, Heineken, Oliver Wyman en Unilever.



