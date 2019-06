Medewerkers callcenter voeren actie tegen mislopen extraatje 75 euro

Vanmiddag verschijnen de callcentermedewerkers bij het Teleperformance-kantoor in Tilburg om een petitie te overhandigen. Daarin vragen zij of ze de uitkering ter waarde van 75 euro alsnog mogen ontvangen. De handtekeningen, meer dan honderd, worden gepresenteerd met enkele lege boodschappenmandjes. ,,Omdat je met het bedrag een volle mand boodschappen zou kunnen halen’’, zegt Elly Heemskerk, FNV-bestuurder Callcenters.

Personeelsfeest

Eerdere verzoeken van de werknemers zelf om de bonussen alsnog te krijgen, werden volgens hen door het bedrijf niet gehonoreerd. Heemskerk: ,,Een medewerker liet ons een interne mail zien waarin stond dat er al iets gedaan was voor de werknemers door een personeelsfeest te organiseren. Dat daar dus al dat geld in is gestoken. Maar wij vinden dat als geld voor werknemers bestemd is, zij zelf moeten kunnen bepalen waar ze dat aan uitgeven.’’

Heel hoog is de bonus niet. Voor de medewerkers is het echter toch belangrijk om de uitkering te ontvangen. Heemskerk: ,,Met dit werk verdien je rond of zelfs onder het minimumloon. Dan is zo’n extraatje welkom.’’

De inzet van callcentermedewerkers in het algemeen wordt volgens Heemskerk onderschat. ,,Zij werken op de klantenservice voor grote bedrijven. Mensen bellen niet als alles goed gegaan is, maar altijd met een klacht. Tien tot twaalf ontevreden mensen te woord staan per uur, dat is niet niks.’’

Andere callcenterbedrijven betalen de uitkering volgens Heemskerk wel uit. ,,Ik heb ze niet alle driehonderd nagelopen, maar verschillende grote bedrijven volgen de cao hierin wel.’’

Gegarandeerde salarisverhoging

Teleperformance stelt de callcentermedewerkers juist meer te willen bieden dan de cao-verplichte 75 euro, aldus HR-directeur Liesbeth Polman. ,,De cao loopt tot 30 september en er zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt. Wij wilden het anders regelen door een jaarlijkse algemene inflatiecorrectie in te voeren van 0,5 procent op de salarissen van al onze medewerkers. Dat betekent dus een gegarandeerde jaarlijkse salarisverhoging.’’

Het bedrijf heeft het plan juridisch laten toetsen, zegt Polman. ,,Het is toegestaan, omdat we de werknemers hiermee een betere regeling bieden dan verplicht is volgens de cao.’’

Teleperformance ontkent dat medewerkers in plaats van de jaarlijkse uitkering een personeelsfeest hebben gekregen. ,,Ik weet niet waar dat vandaan komt. Die personeelsfeesten hebben we gegeven omdat we hen waarderen, maar daar is het geld niet voor gebruikt.’’

