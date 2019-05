Medewerkers van autofabrikant Volvo krijgen zes maanden betaald ouderschapsverlof

Daarmee is Volvo de eerste autofabrikant die zes maanden ouderschapsverlof introduceert voor ouders van pasgeboren kinderen. De wetgeving in Zweden rondom verlof bij de geboorte van een kind is al langer soepeler dan in andere Europese landen. ,,Het is een van de strategieën om een trouwe werkcultuur te creëren en nieuwe mensen aan te trekken”, zo zegt Hanna Fager, hoofd van de internationale HR-afdeling van het autobedrijf. ,,De nieuwe regels bevorderen de balans tussen werk en vrije tijd en biedt de mogelijkheid voor werknemers om meer tijd met familie door te brengen. Diegene die de strijd om nieuw talent wint, is het bedrijf dat modern is, diversiteit waardeert en geeft om zijn werknemers.”

Nederland

In Nederland werken zo’n tachtig mensen op het kantoor van Volvo, vertelt Roger van Polanen Petel, woordvoerder van Volvo Car Nederland B.V.. Hoewel Volvo in Zweden is begonnen met een testperiode, is ook voor Nederlandse werknemers de regeling direct in werking getreden voor alle kinderen geboren na 1 mei. Aanvragen zijn er echter nog niet binnengekomen. ,,We kunnen nu bekijken wat dit op de werkvloer betekent en hoe we het kunnen opvangen als mensen zes maanden weg zijn. Dat is een proces dat met alle betrokkenen moet worden ingevuld.”

Vooruitgang

Vooral voor mannen is het nieuwe beleid een vooruitgang, vrouwen hadden uiteraard al recht op zwangerschapsverlof bij de geboorte van een kind. ,,Dit is een regeling vanuit de diversiteitsgedachte. Vaders hebben wat ons betreft evenveel recht op verlof als vrouwen”, aldus Van Polanen Petel.

De regeling geldt overigens alleen voor het hoofdkantoor waar de man- vrouwverhouding in Nederland al ‘aardig in evenwicht’ is. De dealers zijn veelal eigen ondernemers en die staan los van de regelingen van het hoofdkantoor, bovendien is daar vaak al sprake van cao’s waarin verlofregelingen zijn vastgelegd.

EU-wetgeving

Vorige maand stemde het Europees Parlement definitief in met EU-wetgeving waarin de partner recht heeft op minimaal tien dagen kraamverlof na de bevalling van zijn of haar vrouw. Werkgevers moeten over die periode minstens het loon betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte. Nederland was tegen de uitbreiding van vijf naar tien dagen, maar legt zich bij de beslissing van Brussel neer. In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof al verhoogd van twee naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 kunnen partners in Nederland tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon.

Ga je bijna met verlof? In onderstaande video geeft coach Charlotte van 't Wout tips over hoe je je verlof het beste kunt regelen op je werk.