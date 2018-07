Medewerkers van dit bedrijf mogen komende week niét naar kantoor

Eigenlijk is het een manier om het gebruikelijke ritme te forceren. ,,Het is vaak een taboe om om vier uur naar huis te gaan als je op kantoor zit. Dat willen we doorbreken”, legt Hall uit. Vorig jaar gingen mensen in groepjes werken bij een collega thuis, op een terras of bij de klant. ,,Dat werd als heel positief ervaren en daarom hebben we besloten het dit jaar weer te doen.” Bovendien roept Bynder andere bedrijven op om mee te doen en in ieder geval één dag, vrijdag 3 augustus, het kantoor gesloten te houden. Al twaalf bedrijven meldden zich, waaronder WeWork en Hotjar.

Vertrouwen

Een zogenaamde ‘Remote Week’ vraagt vertrouwen in je werknemers. ,,Natuurlijk heb je wel eens vraagtekens of iedereen wel even druk bezig is, maar we vertrouwen op de inzet en dat ze die uren op een ander moment besteden. En dat wordt door de meeste mensen heel erg gewaardeerd”, weet Hall. Om te zorgen dat er volgende week niet langs elkaar heen gewerkt wordt, is er om vijf uur ’s middags een dagelijks inbelmoment voor álle 350 medewerkers. ,,Juist die dagelijkse journaaltjes en updates creëren saamhorigheid”, zegt hij. ,,Een groep belde in vanuit een kroeg, weer iemand anders had premier Rutte ontmoet op het terras.”

Zelf belde hij in vanaf een vakantieadres vorig jaar en ook dit jaar hoopt hij een paar dagen op vakantie te gaan. Ook andere werknemers belden in vanaf exotische locaties. Hebben medewerkers op die manier nog wel écht vakantie? Hall: ,,In principe staat de telefoon uit op vakantie, maar het is ook niet het einde van de wereld als er iets van werk binnenschiet. Ik denk dat we inmiddels gewend zijn aan de overlap tussen werk en privé. Soms moet je ’s avonds nog even een belletje doen – zeker bij een internationaal bedrijf - of ga je overdag even de deur open doen thuis voor de postbode.”

Onbeperkt vakantiedagen

Twee jaar geleden gaf Bynder werknemers al de mogelijkheid om onbeperkt vakantiedagen op te nemen. Het is, zeker in de VS, iets toegenomen, maar het aantal vrije dagen heeft geen buitenproportionele hoeveelheden aangenomen, vertelt Hall. ,,De flexibiliteit is een groot voordeel”, zegt hij. Expats die aan een werktripje in het buitenland eenvoudig een paar dagen familiebezoek vastplakken bijvoorbeeld. ,,Vakantiedagen hoeven niet meer te worden opgespaard en dat scheelt aan beide kanten veel gedoe.”