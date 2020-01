Meer bewegen op de werkvloer: pauzewandelingen en wedstrijdjes traplopen

We bewegen te weinig en zitten te veel. Zeker kantoormensen. Als we op deze manier door blijven gaan, zien we er in de toekomst misschien wel uit zoals Emma: een wassen beeld dat een waarschuwing is voor de toekomst, met spataderen, een grauwe huid en een permanente bochel. Wil je graag een gezonder kantoormens worden in het nieuwe jaar? Bij OOM Verzekeringen gaan ze zelf aan de slag. Ze hebben een gezondheidsprogramma bedacht waarmee ze alle collega’s motiveren om gezonder te leven. En dat lukt vrij goed.

Fitnesswedstrijden

Sindy Schwarz (43) en Lindsey Teerink (30), grondleggers van het gezond-op-werkvloerplan, zijn zelf veel met sport en gezonde voeding bezig. ,,Ik ben een fanatieke sporter en heb zelfs aan fitnesswedstrijden meegedaan,” zegt Schwarz. ,,Ik vond het gek dat sport geen rol speelde binnen het bedrijf. Gezonde en fitte werknemers zitten toch beter in hun vel en zijn toch gelukkiger?” Daarom besloot Schwarz samen met collega Teerink een sportprogramma op te zetten binnen het bedrijf.

Schwarz: ,,In het begin liepen we erg hard van stapel. We hadden het al meteen over hardloopgroepjes en alle soorten sporten die we konden gaan doen. Voor ons is veel sporten en een strak voedingsschema heel normaal.” ,,Maar als je nooit iets aan sport doet, is dat al snel extreem,” voegt Teerink daar aan toe.

Traplopen

Daarom wilden de dames een manier vinden om collega’s op een andere manier te kunnen helpen, met kleine dingen als pauzewandelingen en een wedstrijdje traplopen in het kantoorgebouw. ,,Een collega was erg fanatiek. Ze is gelijk drie keer op en neer gegaan, terwijl één keer eigenlijk al voldoende was,” zegt Schwarz. Bij OOM Verzekeringen zien ze dat het geholpen heeft: meer collega’s pakken sindsdien met regelmaat de trap naar de derde verdieping in plaats van de lift.

De kern van het vitaliteitsprogramma is toegankelijkheid. Het is de bedoeling dat voor iedere collega, topfit of niet, een passend bewegingsonderdeel is. Teerink: ,,We proberen het sporten met speelse activiteiten te stimuleren. Zo hadden we in de zomer een barbecue met een stormbaan. Iedereen vond dat geweldig.” ,,Maar kleine dingen als wandelvergaderingen werken ook goed,” zegt Schwarz. ,,Dat komt denk ik omdat het minder als werk voelt als je even gaat wandelen.”

Voeding

Gezond leven gaat natuurlijk ook over gezond eten. Daarom nodigt het bedrijf elk jaar een voedingsconsulent uit voor voedingsadvies die bijvoorbeeld tips geeft op het gebied van boodschappen doen en gezonde tussendoortjes. ,,De voedingsconsulent vertelde ons de afgelopen keer hoe we het beste de feestdagen konden doorkomen zonder al te ongezond te eten,” vertelt Schwarz.

Op de werkvloer worden de gezonde tussendoortjes braaf gegeten door de collega’s en zijn lunchkeuzes een stuk gezonder geworden. ,,Bij een aantal collega’s heb ik echt een omslag gezien in gezonder leven. Ze zijn zich bewuster geworden van hun eigen gezondheid en weten ook dat ze dit thuis moeten doorvoeren,” zegt Schwarz. Teerink: ,,Het is natuurlijk niet goed als je thuis dan wel elke avond een zak chips naar binnen zit te werken. Je mag natuurlijk nog wel snacken, maar je moet daar wel een balans in zien te vinden.”

Motiveren

Het ultieme doel van het gezondheidsprogramma van OOM Verzekeringen is om iedereen mee te krijgen in gezonder leven. ,,Maar we weten dat het misschien niet gaat lukken. We verplichten niemand om mee te doen, maar proberen ze wel te motiveren zonder door te drammen.” zegt Schwarz. ,,Iedereen mag zelf kiezen waar ze aan mee willen doen.”

5 tips voor een gezond 2020 op het werk



1. Zorg voor voldoende beweging

Heb je geen zin om aan sportactiviteiten mee te doen? Pak in ieder geval dan wat vaker de trap en sta regelmatig op van je bureaustoel om bijvoorbeeld een glaasje water te gaan halen (win-win-winsituatie).



2. Ga wandelend vergaderen

De zoveelste vergadering deze week? Stel je collega’s eens voor om wandelend te vergaderen. Een rondje buiten lopen is niet alleen goed voor je lijf, maar levert je ook nog eens een frisse neus op.



3. Maak bewegen leuk

Niet iedereen is een doorgewinterde sporter, maar voor iedereen kan bewegen leuk zijn. Organiseer leuke wedstrijdjes en spelletjes die ervoor zorgen dat iedereen meedoet, zoals een wedstrijdje traplopen of een stormbaan bij de jaarlijkse barbecue.



4. Eet gezonde tussendoortjes

Als je tussendoor trek hebt in iets lekkers, neem dan een stuk fruit of een handje nootjes. Rauwkost, zelfgemaakte soepen, een gekookt ei, bakje yoghurt of cracker met kipfilet zijn ook gezonde en lekkere alternatieven.



5. Eet niet alleen gezond op het werk

Als je heel de dag op het werk gezond hebt gegeten, is het natuurlijk niet zo handig om bij thuiskomst een zak chips leeg te eten. Zorg ook thuis voor een gezonde balans.

