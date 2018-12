Meer dan de helft laat partner bij kerstborrel liever thuis

Als je wel je partner meeneemt, moet je hem wel even goed introduceren bij collega’s. ,,Je ziet vaak dat mensen bekenden tegenkomen en dan vergeten hun partner voor te stellen. Dan staat hij of zij er maar een beetje bij”, zegt Yvonne van der Kroft van Etiquette à la Carte. ,,Vertel waar je partner werkt, hoe lang jullie elkaar kennen en zorg dat er een gesprek op gang komt zonder dat het beladen is.” Kies je ervoor om je partner toch thuis te laten? Dan is het wel zo netjes dat even te laten weten. ,,Natuurlijk ben je niet verplicht om je partner mee te nemen, als je het maar aangeeft bij de organisatie”, aldus de etiquette-coach.

Drinken en flirten

De borrel is vaak bedoeld om bij te praten en samen met een goed gevoel op weg te gaan naar volgend jaar. Wat daar niet bij hoort: roddelen over collega’s. Van der Kroft: ,,Je moet sowieso niet roddelen over collega’s of het over andere mensen hebben. Houd het neutraal.” Ook verkeerd: over de schouder van je gesprekspartner heen kijken om te zoeken of er iemand is die interessanter is. ,,Probeer echt sociaal te zijn.”