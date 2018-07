Meer dan de helft van de managers werkt over

Terwijl je collega’s al naar huis zijn, moet jij nog wat werk afmaken in een leeg kantoor: managers zijn het vaakst de klos. 56 procent gaf aan in 2017 regelmatig overuren te hebben gemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS.

Dit is een stuk meer dan gemiddeld: van alle werknemers gaf 29 procent aan regelmatig langer te werken dan contractueel is vastgelegd. Per week werd er het afgelopen jaar door deze groep gemiddeld zes uur extra gewerkt. Overigens is dat niet meer of minder dan andere jaren, zegt Tanja Traag, arbeidsmarktdeskundige bij het CBS. ,,We zien geen duidelijke ontwikkelingen wat betreft het overwerken. De cijfers zijn al jarenlang stabiel.”

Naast de managers blijken vooral mensen in pedagogische beroepen regelmatig over te werken (45 procent). ,,We hebben eerder onderzoeken gedaan naar werkdruk en daaruit blijkt dat vooral leerkrachten in het basisonderwijs en managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening een hoge werkdruk ervaren. Ik vermoed dat dezelfde groep veel overwerk zal doen”, aldus Traag.

Volledig scherm Naast de managers blijken vooral mensen in pedagogische beroepen regelmatig over te werken. Dienstverlenende beroepen werken het minst over. © CBS

Een derde van de werknemers werkt nooit over. Dat betreft vooral mensen in de dienstverlening zoals horecapersoneel en schoonmakers. ,,Overwerken hangt voor een belangrijk deel samen met het beroep waarin je werkt. Als je kassamedewerker bent bij een supermarkt, sta je ingepland voor bepaalde uren. Dan komt overwerk minder aan bod. Als je manager bent bij een bank, is het waarschijnlijker dat er ’s avonds nog een keer wat moet gebeuren voor een klant”, aldus Traag.

Perfectionistisch

Arbeidspsycholoog Tosca Gort van Gort Coaching ziet twee oorzaken voor overwerken: het werk is inderdaad structureel te veel of mensen maken het zichzelf te moeilijk. ,,Mensen die veel overwerken zijn altijd de beste werknemers met de perfecte mentaliteit. Ze zijn betrouwbaar, perfectionistisch, gevoelig, conflictmijdend en bang om fouten te maken. Ze willen altijd een tien in plaats van een acht." Daarom moet je volgens de arbeidspsycholoog eerst bij jezelf ten rade gaan waar het overwerken vandaan komt en of het daadwerkelijk een probleem is. ,,Het kan ook een fijn gevoel geven om een avondje door te knallen."

,,Komt het overwerken door stress en werkdruk? Dan moet je een proces van persoonlijke ontwikkeling ingaan", denkt Gort. ,,Of je dat nu doet met een coach of training, of door het lezen van boeken, maakt niet uit. Maar het is belangrijk dat je er iets mee gaat doen." Is de werkdruk structureel te hoog buiten je schuld om? Dan adviseert Gort het bespreekbaar te maken bij je werkgever. ,,Schrijf op hoeveel werk je hebt, wat je doet gedurende de week en hoeveel tijd het kost. Plan een afspraak en maak zichtbaar dat je graag je werk wil doen, maar het gewoon niet langer redt." Hoe dan ook: wees op tijd met het melden ervan. ,,Mensen kunnen het niet ruiken dat het teveel is."