'Meer dan de helft van onze banen wordt over 7 jaar door robots gedaan'

Het onderzoek Future of Jobs 2018 van het World Economic Forum (WEF) stelt dat 52 procent van alle bestaande banen in 2025 verdwijnt. Nu is dat nog maar 29 procent van de banen. Het zou met name gaan om banen in de administratie, accountancy, klantbeheer en werk in de industrie.

Het WEF zegt dat het daarom belangrijk is dat werknemers zichzelf blijven ontwikkelen en dat overheden maatregelen nemen zodat werknemers relevant blijven. ,,Als dat niet gebeurt, kunnen we niet profiteren van de vierde industriële revolutie", zegt CEO Saadia Zahidi. Ook noemt de organisatie in het rapport sectoren waar er juist banen bijkomen. Voorbeelden zijn drone-bestuurders, mensen die in het ziekenhuis patiënten kunnen monitoren met computers en ontwikkelaars van apps. In de ICT komen er zelfs 133 miljoen banen bij.

Volgens Wilthagen is de conclusie dat zoveel banen op den duur verdwijnen onterecht. ,,Mensen worden niet overbodig, maar hun banen veranderen, dat zijn twee heel verschillende dingen."

Ook consultant Ben Rogmans stelt dat er vooral een mismatch tussen vraag en aanbod is. ,,Ik hoop dat professionals en mensen in het onderwijs gestimuleerd worden om er nog iets harder aan te trekken, zodat mensen verleid worden om bij te leren en bij te scholen", zei hij in een interview met deze redactie rond zijn boek Geen Paniek! Maar ook jouw baan gaat eraan.

Omwenteling

Wilthagen denkt dat we op dit moment te weinig doen om technologische ontwikkelingen bij te benen. ,,Als je telefoon een update nodig heeft, krijgt het apparaat een melding. Net als onze telefoons, hebben wij mensen ook regelmatig een update nodig om robots de baas te blijven." De hele samenleving moet een omwenteling maken.

De hoogleraar adviseert om nu alvast in te spelen op deze voorspelling en werknemers in de risico-sectoren vroegtijdig om te scholen. ,,,De overheid anticipeert niet genoeg op de potentieel ingrijpende gevolgen van robotisering voor de arbeidsmarkt. Misschien is zeven jaar overdreven, maar mensen krijgen zeker meer last van technologische ontwikkelingen als ze geen actie ondernemen."

Sociale vaardigheden

Toch hoeven we niet bang te zijn helemaal overbodig te raken. Routinematige taken kunnen makkelijk worden overgenomen door machines, maar het opbouwen van relaties, oplossen van complexe situaties, daar zijn volgens Wilthagen toch echt mensen voor nodig. Hij pleit voor meer creativiteit en ontwikkeling van sociale vaardigheden. ,,Machines hebben die soft skills niet. Ook niet over zeven jaar."