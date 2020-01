Meer focus, minder afleiding: met deze apps vliegt je werkdag om

Gaan we in 2020 eindelijk naar een vierdaagse werkweek?

8 januari Vier dagen werken in plaats van vijf mét behoud van salaris? Steeds meer bedrijven en werknemers wereldwijd lijkt het wat. Kersverse premier van Finland Sanna Marin (34) is in ieder geval voor. Ze diende onlangs een wetsvoorstel in om de vierdaagse werkweek met dagen van 6 uur in haar land officieel te maken. Krijgt de verkorte werkweek ook hier voet aan de grond?