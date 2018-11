Meer psychische vermoeidheid door ons werk

Ook zelfstandig ondernemers melden vaker psychisch vermoeidheid door het werk (burn-outklachten), al is de toename kleiner dan bij werknemers: 9 procent in 2017, tegen 8 procent in 2015. De vermoeidheid nam onder bijna alle leeftijdsgroepen toe, het sterkst onder werknemers van 65 tot 75 jaar.

25-35 jaar

De ervaren psychische vermoeidheid is gebaseerd op vijf vragen die over werk gaan. De meest voorkomende klacht is dat mensen zich leeg voelen aan het einde van een werkdag: 30 procent van de werknemers, en 20 procent van de zelfstandig ondernemers voelt zich enkele keren per maand of vaker zo. Daarnaast voelt bijna 20 procent van de werknemers en 12 procent van de ondernemers zich ’s ochtends moe als ze aan hun werk beginnen.