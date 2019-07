Meerderheid bedrijven houdt zich niet voldoende aan arboregels

De Inspectie controleerde de bedrijven op vier belangrijke arboregels. Ze keken of ze een eigen preventiemedewerker en een bedrijfshulpverlener hebben. Daarnaast werd er gecheckt of er een contract is met een arbodienst en of er een inventarisatie is van de risico’s op de werkvloer. Een derde van de bedrijven (33 procent) voldeed aan deze vier regels. Daarmee is wel een lichte verbetering te zien: in 2016 voldeed 27 procent van de bedrijven aan deze eisen.

Het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’ wordt elke twee jaar uitgevoerd. ,,Inspecteurs zien verbeteringen, maar komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn”, aldus Inspecteur-generaal Marc Kuipers in een persbericht.

71 Slachtoffers

Dat het daadwerkelijk mis kan gaan, bleek eerder dit jaar uit cijfers van de Inspectie. Het aantal ongevallen op de werkvloer was toegenomen: vorig jaar vielen er 71 dodelijke slachtoffers. Een stuk meer dan de 54 ongelukken met dodelijke afloop een jaar eerder. Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, gaat extra inspecteurs werven.

Vier op de vijf bedrijven heeft een overeenkomst met een arbodienst. Ook heeft meer dan de helft van de bedrijven een preventiemedewerker aangesteld, hij of zij helpt bij het voorkomen van verzuim en ongelukken op de werkvloer. Een derde van de bedrijven heeft een bedrijfshulpverlener aangesteld.

Hard geluid

Op het gebied van de mogelijke risico’s op de werkvloer is nog een een slag te maken: iets minder dan de helft (49 procent) van de onderzochte bedrijven heeft een zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie, dat is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (45 procent). Bij zo’n inventarisatie wordt een overzicht gemaakt van alle mogelijke gevaren op de werkvloer, die kunnen op die manier worden aangepakt. Als een bedrijf geen inventarisatie heeft, kunnen ze direct een boete krijgen van de Inspectie SZW.

De risico’s die volgens de Inspectie het meest voorkomen: beeldschermwerk blijkt bij de helft van de bedrijven problemen te kunnen opleveren (51 procent). Werken op hoogte, hard geluid en trillingen zijn de gevaren in de bouwnijverheid, een sector met relatief veel risico’s. In de landbouw zijn kracht zetten, herhaling in bewegingen en een slechte lichaamshouding de grootste boosdoeners. Van het totaal aantal bedrijven waar een of meerdere risico’s zijn, heeft 60 tot 78 procent maatregelen getroffen om medewerkers in bescherming te nemen.

Bedrijven zijn overigens steeds wel aanmerkelijk beter op de hoogte van de speciale regelgeving rondom zwangere vrouwen en vrouwen die na de bevalling weer aan het werk gaan. 58 procent geeft aan op de hoogte te zijn van de specifieke arboregelgeving, vier jaar geleden was dat maar 39 procent. Als er alleen wordt gekeken naar bedrijven die vrouwen in dienst hebben die te maken hebben met een zwangerschap, is 89 procent op de hoogte van de arboregelgeving.

Zwanger? Dan mag je er een tijdje tussenuit. In onderstaande video vertelt coach Charlotte van 't Wout welke dingen je absoluut nog moet regelen voordat je met verlof gaat.