Mensen die effectief communiceren, zijn een stuk succesvoller

Bijna iedereen zegt altijd ‘ja’ als je vraagt of ze iets willen doen, maar als de deadline is verstreken is er niets gebeurd. Het lukt je maar niet om ‘nee’ te zeggen tegen mensen die vragen of je een minuutje hebt – waardoor je continu wordt gestoord in je werk. Of als je een verhaal vertelt, merk je dat je toehoorder al na de derde zin is afgedwaald.

Wanneer je met enige regelmaat ervaart dat je met je communicatie niet bereikt wat je wilt, kun je natuurlijk anderen de schuld geven. ,,Maar zij hadden het beloofd", bijvoorbeeld, of ,,ik word steeds gestoord" en ,,mensen luisteren niet naar me."

Frustratiebeperking

Het is echter slimmer om eens in te zoomen op jouw eigen communicatie als je echt iets aan de situatie wilt veranderen. Want waarschijnlijk kun je die al met een paar kleine ingrepen effectiever maken. En dat scheelt je een hoop frustratie en bespaart je veel tijd. Sterker: als je effectief communiceert, doe je je werk een stuk beter.

,,Of communicatie succesvol is, is maar voor een klein deel afhankelijk van de inhoud en de structuur. Driekwart gaat over de relatie", zegt Rob Renne, eigenaar van trainingsbureau Xzellent, dat onder meer trainingen effectieve communicatie verzorgt. ,,Dat betekent dus dat je moet proberen aan te sluiten op de behoefte van de ander."

Rood, groen, blauw en geel

Net als in verschillende andere communicatietrainingen wordt er in de training van Renne gebruik gemaakt van Insights Discovery, een instrument om te bepalen welke kleur in je karakter dominant is – rood, groen, blauw of geel. Elke kleur staat dan voor andere eigenschappen: zo is rood vastberaden en doelbewust en groen geduldig en harmonieus.

,,Ik probeer altijd alle kleuren in mijn training te hebben, zodat mensen van elkaar kunnen leren. Iemand die heel assertief is, ziet dan dat iemand die dat niet is geen slappeling is. En andersom: iemand die niet heel assertief is, ziet dat iemand die dat wel is niet expres over anderen probeert heen te walsen."

In een training effectieve communicatie leer je dus reflecteren op jouw eigen boodschap en wat de impact ervan is op de ander. Je gaat daardoor beter nadenken over hoe je een boodschap het best kunt overbrengen om je doel te bereiken.

Mensen die op assertiviteit een 1 scoren, zullen nooit een 8 worden. Maar door te oefenen – ,,gewoon, aan de keukentafel", volgens Renne – kun je wel nee leren zeggen als iemand vraagt of je een minuutje hebt. ,,Dan zeg je uiteindelijk: ja, dat heb ik, maar wel pas vanmiddag om 3 uur."

De training Effectief Communiceren van Xzellent duurt drie dagen en kost 1.495 euro. Pure Talent organiseert een training van twee dagen die 1.049 euro kost. De training van Yearth Academy kost 995 euro en duurt ook twee dagen. BTC organiseert een iets intensievere training die bestaat uit een intakegesprek en vier volle dagen. Die kost 2475 euro. Wil je in minder tijd iets over de basisbeginselen van effectieve communicatie leren? Keizer&Co organiseert masterclasses van 2,5 uur over dit onderwerp. Deze kosten 47 euro.

Het boek Woorden die werken op de werkplek van Ike Lasater en Julie Stiles gaat ook over werkplekcommunicatie. ICM, dat ook een tweedaagse training Effectieve Communicatie verzorgt (1.070 euro), publiceerde het e-book Succesvol communiceren.

Moeite met voor jezelf opkomen? Of kom je soms te veel voor jezelf op, waardoor je mensen afschrikt? In deze Ted Talk helpt sociaalpsycholoog Adam Galinsky je vooruit. Zo laat hij onder meer zien hoe een baliemedewerker van een bankovervaller een klant maakte, alleen maar door in de huid te kruipen van degene met wie ze communiceerde.