Mensen die staand werken zijn minder moe en meer betrokken

Volgens recent onderzoek is te veel zitten schadelijk voor de gezondheid. Het stilzitten achter een bureau zou de werking van het lichaam zo afremmen dat er amper calorieën worden verbrand waarmee de kans op diabetes en overgewicht direct stijgt. De Amerikaanse arts James Levine bedacht al de kreet 'zitten is het nieuwe roken'.

Bovendien blijkt staand werken zijn voordelen te hebben, zo meldt de BBC. De Britse studie werd uitgevoerd door een team van onderzoekers van Loughborough University en de Universiteit van Leeds. Een jaar lang stonden 146 medewerkers van de National Health Service centraal die een voornamelijk zittend beroep hebben.

Van hen werden er 77 in een interventiegroep geplaatst en kregen werkplekken die in hoogte te verstellen waren (zit-stabureaus). De overige 69 hielden hun huidige gewone bureau.

82 minuten minder zitten

Vervolgens werd de tijd geklokt die men zittend werkte aan het begin van de studie en na drie, zes en twaalf maanden. Aan het begin was de gemiddelde zittijd nog 9,7 uur per dag, maar gedurende de loop van het experiment liep dat getal steeds verder terug. Na drie maanden was de zittijd per dag 51 minuten lager geworden, na zes maanden 64 minuten per dag en na twaalf maanden was de zittijd verminderd met 82 minuten.

De werknemers leken daar baat bij te hebben. Ze zeiden minder moe te zijn, zich meer betrokken te voelen bij hun werk en een verbeterde kwaliteit van leven te ervaren. Klachten aan het spier- en skeletstelsel, zoals rugpijn, verminderden. Ook bleken deze werknemers minder gespannen dan voorheen.

Quote Ik heb nu helemaal geen problemen met mijn rug meer Proefpersoon Judy Queally

,,Voor ik meedeed aan de studie had ik last van mijn rug'', vertelt proefpersoon Judy Queally na het onderzoek. Ze was voor haar klachten al bij de huisarts geweest en er waren scans gemaakt. ,,Ik kwam er maar niet achter wat er aan de hand was. Maar sinds ik meegedaan heb aan de studie ben ik flexibel genoeg om te staan wanneer ik maar wil. Ik heb nu helemaal geen problemen met mijn rug meer.''

Volgens de onderzoekers is er nog meer onderzoek nodig naar de effecten van het zit-stabureau op de lange termijn.

In Nederland zitten mensen met een betaalde baan op een doordeweekse dag gemiddeld 9,8 uur. Nederlanders zitten zelfs het meest van alle Europeanen, blijkt uit deze factsheet. In Zweden is het gemeengoed dat mensen een zit-stabureau hebben. Denemarken stelde in 2014 zelfs verplicht dat werkgevers hun werknemers een zit-stabureau aanbieden.