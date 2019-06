‘Mensen met slaaptekort zijn eerder geneigd te stelen of pesten op werk’

Van de meeste werknemers wordt verwacht dat ze tussen 9 en 5 presteren, maar zo makkelijk is dat niet. Zaak om de werktijden aan te passen, zegt de Britse wetenschapsjournalist Linda Geddes. Want wie zijn natuurlijke slaapritme geweld aan doet is niet alleen moe, maar vertoont eerder ‘afwijkend en onethisch’ gedrag.

In haar nieuwe boek Chasing the Sun onderzoekt Geddes de invloed van zonlicht op ons natuurlijke slaap- en waakritme. De meesten van ons zijn te verdelen in vroege vogels en nachtuilen. De vroege vogels pieken qua energie en motivatie in de ochtenduren, terwijl nachtuilen pas na tienen een beetje op gang komen.

Vooral voor nachtuilen kan dat problemen opleveren op het werk. Die lijken immers al snel lui. ,,Managers die vroege vogels zijn, hebben de neiging nachtuil-werknemers als minder competent te zien. En als je een uil bent die gedwongen wordt vroeg te beginnen, laat je dat ten koste gaan van je slaap’’, verklaarde Geddes tijdens een presentatie over haar boek eind vorige maand op het Hays Festival in Wales.

Stelen

Slaaptekort heeft gevolgen voor iedereen op de werkvloer. Geddes verwijst naar Amerikaans onderzoek waarin bleek dat mensen met een gebrek aan slaap eerder afwijkend en onethisch gedrag vertonen op het werk. Zij zijn eerder geneigd dingen te stelen en gemeen te zijn tegen collega’s of ze zelfs te pesten. Niet alleen de nachtuilen vertonen dit gedrag. Waar zij zich vooral in de ochtend ongepast gedragen, gaan de vroege vogels datzelfde tegen de avond doen.

Ons natuurlijke ritme wordt verder verstoord door de geringe hoeveelheid daglicht waarin we ons tijdens de werkdag begeven én de felle lichten van lampen en schermen ’s avonds, als ons lichaam eigenlijk het duister van de nacht verwacht om moe te worden en in slaap te vallen.

Productiever, gezonder en gelukkiger

De oplossing volgens Geddes? Flexibele werkuren invoeren waarin ieder zijn eigen slaap- en waakritme kan volgen. De vroege vogels gaan zo snel mogelijk aan de slag en vertrekken ook eerder, de nachtuilen komen pas naar de werkplek als ze goed op gang zijn en gaan later naar huis. Er zou volgens Geddes op het werk meer harmonie door ontstaan en werknemers zouden er productiever, gezonder en gelukkiger van worden, tekent The Guardian op.

Om ons natuurlijke slaap- en waakritme te herstellen raadt Geddes aan om ons overdag meer in het daglicht te begeven. Als dat niet mogelijk is, is kunstmatig licht met dezelfde eigenschappen ook een optie. ’s Avonds zouden we voor zachter licht moeten kiezen door middel van speciaal aangepaste lampen en kaarsen.

Een goede nachtrust is onmisbaar, hoe komt het dan dat we soms (of vaak) niet kunnen slapen? Dit zegt de wetenschap over onze slaapproblemen: