Merijn Everaarts ging met Dopper bijna failliet maar is nu klaar voor internationaal succes

In eigen land wist Dopper in de afgelopen tien jaar wereldfaam te vergaren. ,,Ons tweede land is België en het gaat onwijs goed daar”, zegt Merijn Everaarts, bedenker en eigenaar van Dopper. Recent sloot hij bij de zuiderburen een contract met Standaard Boekhandel. ,,Zij gaan niet alleen de fles verkopen, maar ook helpen de boodschap aan de man te brengen.” Volgend jaar wil hij onder meer in Spanje en Frankrijk aandacht voor zijn producten en de boodschap vragen.

Boodschap

Internationaal

Het eerdergenoemde contract in België is beslist niet de eerste stap over de grens voor Dopper. Panden in Hong Kong en San Francisco brachten de onderneming eerder in onbalans, waardoor een faillissement dreigde. ,,Je wenst het niemand toe maar het is wel goed om te weten hoe het is om geen geld meer te hebben. Sterker nog, we gingen de min in. We gingen langs de rand van de afgrond maar gelukkig niet helemaal failliet”, zegt hij over het avontuur in drie verschillende tijdzones tegelijk. ,,Niet alles kan uit de omzet. Eerst sparen, dan investeren”, is wat hij er van leerde.