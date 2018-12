‘Met deze baan ging ik er duizend euro per maand op vooruit’

Marco (28) werkt 36 uur als junior financial controller voor een woningbouwcorporatie in Den Haag. Hij volgt naast zijn baan een opleiding HBO Bedrijfseconomie en heeft ook nog een eigen administratiebureau waar hij 4 tot 6 uur per week voor werkt.

Wat verdien je?

,,Maandelijks verdien ik bruto 3368 euro. Dat is netto zo’n 2330 euro. Met m’n bedrijf verdien ik jaarlijks 5000 euro bruto, met alle belastingen er vanaf houd ik daar 3000 euro van over.”

Blij mee?

,,Ja, op zich wel. Het is een goed salaris, ik mag zeker niet klagen. Afgelopen maart heb ik promotie gemaakt. Ik was eerst medewerker financiële administratie en nu junior financial controller. Het is een functie hoger en het sluit meer aan bij mijn opleiding. Ik leer veel, maar ik hoef het niet voor het financiële plaatje te doen, want ik krijg maar een verhoging van 75 euro bruto. Ik had wel wat meer willen krijgen, maar ik vind de werkervaring het belangrijkst. Dan ben ik straks interessanter voor andere partijen. Helemaal in combinatie met de opleiding die ik nu volg.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Er zit niet heel veel meer in. Ik heb geen auto, geen bedrijfslunch en geen dertiende maand. Ik heb een OV-chipkaart waarmee ik gratis met de tram kan. En voor de rest hebben wij vier keer per jaar een gratificatie. Dat is een extra toelage op het bruto salaris. Twee keer 45 euro en één keer 90 euro.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Toen ik vier jaar geleden binnenkwam bij dit bedrijf heb ik niet onderhandeld over m’n salaris. Ik ging er namelijk duizend euro op vooruit in vergelijking met m’n vorige baan.”

1000 euro verschil?

,,Echt een enorme stap ja. Ik ging zelfs minder werken. Van 40 uur naar 32 uur. Ik kreeg toen netto wat ik eerst bruto verdiende. Bij mijn vorige werkgever stond ik ook al een paar jaar stil. Vanwege de crisis, zeiden ze. Ik heb nog wel een opleiding moderne bedrijfsadministratie van ze gekregen.”

En na je promotie wel onderhandeld?

,,Wel geprobeerd, maar ze zeiden dat het standaard was dat er 2 procent bij kwam. Niet meer. Uiteindelijk maak je de grootste stappen door eens in de zoveel jaar van werkgever te wisselen. En dat vind ik wel jammer. Ik heb dat ook bij het bestuur aangegeven. Iemand die je kent geef je 2 procent, maar wanneer iemand nieuw het bedrijf binnenkomt geef je die een vrijbrief om te vragen wat hij wil. En als de arbeidsmarkt krap is, dan geef je het gewoon. Terwijl je niet weet of iemand binnen het team past of een fijn persoon om mee te werken is. Terwijl je dat wel weet van iemand die al bij je werkt. Ik verbaas me daarover.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Niet precies. Ik weet wel de functieschalen, maar we hebben het niet onderling over bedragen. Het is sowieso in heel Nederland wel een taboe. Met vrienden heb ik het er wel over. Door erover te praten en met elkaar te vergelijken weet ik hoe ik in de markt sta. Bij m’n vorige werkgever had ik wel door dat ik minder betaald kreeg dan mensen in dezelfde sector. Daarom ben ik ook wat anders gaan zoeken. Nou, eigenlijk waren er twee drijfveren. Het salaris was te laag en het was te rustig op kantoor, het was heel saai eigenlijk.”

Ben je daarom een eigen bedrijf begonnen?

,,Ik vind het leuk om erbij te doen. Het was niet eens om het geld. Omdat ik boekhouder ben word ik veel door vrienden gevraagd die niet veel snappen van financiën. En van het een kwam het ander. Al een paar jaar doe ik het voor bekenden, maar sinds mei vorig jaar ook voor onbekenden. En het loopt goed. Ik sta bij een online boekhoudprogramma op de site. Soms krijg ik zoveel aanvragen dat ik nee moet verkopen.”

Waar wil je financieel heen?

,,Ik zou het leuk vinden om ooit eens in m’n leven een ton te verdienen, maar daar ben ik nu niet echt mee bezig. Het zou leuk zijn om binnen vier of vijf jaar op de 4.000 euro bruto salaris te zitten. Waarom? Ja, gewoon een mooi rond bedrag. Dat is het lastige aan salaris. Het is eigenlijk nooit genoeg. Hoe meer, hoe beter. Maar uiteindelijk gaat het toch allemaal altijd op. Sinds vorig jaar ben ik goed bij gaan houden wat erin gaat en wat eruit gaat aan geld, dan kom je er pas achter wat voor onzin je allemaal koopt, en kan je dus veel beter sparen. Iets meer verdienen als nu zou het leven wel wat makkelijker maken om bijvoorbeeld nog meer te sparen voor een eigen huis later.”

Verdient Marco genoeg?



Leeftijd: 28 jaar

Opleidingsniveau: mbo

Functie: Controller

Branche: Overige overheid / not for profit

Werkervaring: 1 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie 2.955 euro bruto. ,,Het is hoger dan ik had verwacht. Maar dat wist ik eigenlijk ook wel. Want soms word ik via LinkedIn benaderd door een recruiter en wat me wordt aangeboden zit altijd onder mijn huidige salaris.”



Check het zelf op: www.intermediair.nl/salariskompas

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Of hoeveel je bij een nieuwe functie kunt vragen? Vul het Intermediair Salariskompas in en je weet het!

Op zoek naar een nieuwe baan? Upload je cv en/of zoek naar vacatures op Intermediair.nl

Meedoen met deze rubriek? Stuur een mailtje!

Wat is het Salariskompas? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor het Intermediair Salariskompas bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Voor deze editie van het Salariskompas werken we met de cijfers die we verzamelden in juni 2017.

Wil je een hoger salaris? Bekijk dan de video hieronder: