Met deze baan verdien je (grotendeels) slapend je geld

De nieuwe medewerker verblijft ’s nachts op locatie De Oosterse Tuin in Rotterdam-IJsselmonde. Hij of zij helpt bewoners op de locatie en cliënten elders in de wijk bij nachtelijke calamiteiten.

De slaapwacht heeft dienst van 21.45 tot 7.45 uur. Van 23.00 tot 7.00 uur kan hij of zij in principe lekker slapen. ,,Het komt niet vaak voor dat je er echt uit moet, maar het is belangrijk dat de cliënten ergens terechtkunnen als er iets is’’, zegt Robin Wittebol, aanspreekpunt voor de functie en medewerker in De Oosterse Tuin. ,,Het kan iemand zijn die zo’n hoofdpijn heeft dat hij niet kan slapen, of iemand die wakker gehouden wordt door overlast van de buren. Een van de slaapwachten werd een keer gebeld omdat er een muis door het huis liep. Dat soort dingen moet je oplossen.''

Medicatie

Kandidaten moeten minimaal zorgkennis hebben op mbo2-niveau (Helpende). ,,Het moet zeker ook iemand zijn met empathie voor de doelgroep. Je moet begrijpen hoe je ze moet benaderen. Sommige cliënten hebben diabetes of epilepsie, dus het is ook handig als je daar iets vanaf weet. Ook moet je de basistraining medicatie gedaan hebben of willen volgen. Zonder mag je namelijk nog geen paracetamolletje aan ze geven.''

Wie snel schrikt, kan overigens gerust zijn. Cliënten staan niet opeens naast je bed. ,,Nee, dat gebeurt niet snel. De bewoners van de locatie – met een licht verstandelijke beperking zoals syndroom van Down – zijn wel altijd nieuwsgierig wie er ’s nachts bij hen blijft. Zeker als je nieuw bent. Maar we hebben ze geleerd dat ze netjes moeten bellen.’’

Pameijer biedt een tijdelijke functie voor 6 maanden. Afhankelijk van opleiding en relevante ervaring ligt het brutosalaris tussen 1.575 en 2.229 euro op basis van een 36-urige werkweek.

De nieuwe slaapwacht heeft twee collega’s waarmee de diensten worden afgewisseld. ,,Je werkt twee nachten per week. Hoe dat ingeroosterd wordt, moeten we nog bekijken. Maar we zijn wel flexibel. Als je een keer niet kan en je geeft het ruim van tevoren aan, dan is dat geen probleem.’’

Ook al werk je ’s nachts alleen, de nieuwe medewerker wordt volgens Wittebol wel echt deel van het team. ,,We hebben leuke bewoners en een groep gezellige collega’s die open en eerlijk naar elkaar is. Dit is toch wel de mooiste Pameijer-locatie die er is, maar dat vind ik natuurlijk zelf.’’