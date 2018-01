Met deze studies ben je verzekerd van een baan

,,Toen ik 32 jaar geleden in dit vak begon, werkten we met vijf technici in een ziekenhuis met hetzelfde aantal bedden. Nu zijn we met bijna twintig man in dit ziekenhuis. We onderhouden 7.000 apparaten en dat worden er alleen maar meer. En ze worden ingewikkelder. Dat betekent dat we meer personeel nodig hebben, dat ook nog wil bijleren."



Elk jaar komen er tien, twaalf gediplomeerden van de opleiding. Van de lichting van vorig jaar heeft het Maasstad Ziekenhuis er drie in dienst. ,,Wij hebben het geluk dat we dicht bij de opleiding zitten. In de rest van het land is het moeilijker om aan personeel te komen."



Oostenrijk snapt niet waarom er zo weinig leerlingen zijn. ,,Het is een boeiend vak. We zijn een belangrijke schakel in het ziekenhuis. Met kerst werd ik opgepiept omdat de beademing in het brandwondencentrum niet goed werkte. De arbeidsvoorwaarden zijn goed. De werkweek telt maar 36 uur, we bieden vastigheid en investeren tienduizenden euro's in het bijscholen."



Hij hoopt dat de opleiding populairder wordt. ,,Want als het aantal inschrijven zo laag blijft, moeten we op den duur mensen aannemen die niet met overgave voor dit vak kiezen en niet weten wat het inhoudt."