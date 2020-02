Met deze studies heb je snel een baan of een dik salaris

De vandaag gepubliceerde ranglijst van het UWV is gebaseerd op eerder onderzoek van Elsevier Weekblad en SEO Economisch onderzoek naar kansen van hbo’ers en academici op de arbeidsmarkt. Naast de hbo-docentenopleidingen natuur- en scheikunde, waar 77 procent van de afgestudeerden binnen een jaar een vaste baan heeft, is ook de baangarantie voor studenten die kiezen voor de lerarenopleidingen techniek, wiskunde en Nederlands hoog. De opleiding management in de zorg maakt de hbo-top 5 compleet. De top 5 hbo-opleidingen die het minste succes opleveren op de arbeidsmarkt zijn naast dans (waar slechts 17 procent binnen een jaar een vaste baan heeft) de kunstacademie, muziek, toerisme en European studies. Het UWV benadrukt dat slechts één op de zes afgestudeerden van hbo dans een vaste baan heeft. Bij hbo muziek bedraagt het jaarinkomen een jaar na afstuderen 15.900 euro. Dit is veel lager dan het gemiddelde startinkomen van hbo’ers van 32.400 euro.

Het doel van het onderzoek is niet om bepaalde opleidingen af te raden, legt UWV-arbeidsmarktanalist Michel van Smoorenburg uit. ,,Het doel van dit onderzoek is jongeren bewust maken van hun baankansen. Het kiezen van een opleiding hangt in de eerste plaats af van je interesses en capaciteiten. Niet iedereen wil of kan econometrist worden. Maar we zien ook dat baankans een steeds belangrijkere rol gaat spelen onder jongeren.”