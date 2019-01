Met deze vijf tips werk je écht productiever

Video Lerarente­kort, griepgolf: kleuterjuf Ans (80) staat alweer klaar

17 januari Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt alleen maar groter, schreven de bewindslieden op het ministerie van Onderwijs gisteren in een brief aan de Kamer. Dat ligt in ieder geval niet aan Ans Tiecken. Deze 80-jarige kleuterjuf was gestopt maar is toch maar weer begonnen. ,,Klassen naar huis sturen? Dat kan niet!’’