Met dit systeem ‘track’ je een sollicitatie net zo makkelijk als een pakketje

De oplossing? Sinds 1 oktober kunnen kandidaten hun sollicitatie op elk moment volgen. Net als je bestelling bij een webshop. Van Dam: ,,Het begint al bij het solliciteren zelf. Dat regel je via een chatgesprek met een chatbot. Die stelt je een paar vragen, en of je een cv bij de hand hebt.’’



Direct daarna kun je inloggen en zien of je sollicitatie ontvangen is. Als de recruiter je sollicitatie opent, krijg je automatisch een melding. ,,Je hoeft dus niet te blijven bellen of mailen om te vragen of er al iets met je sollicitatie is gebeurd. Zodra de recruiter een cv heeft beoordeeld, krijgt de kandidaat direct reactie. De recruiter geeft feedback op de beslissing, dat is niet geautomatiseerd.’’ Ook kunnen kandidaten via WhatsApp contact leggen met je recruiter en zelf feedback geven op het proces.