Met geluidsdempende koptelefoon van de zaak is het nooit meer te druk op kantoor

Nog maar 11 jaar en al sieradenon­der­neem­ster: ‘Ik heb een investe­rings­pot­je’

9 augustus Na loomen, spinners en Pokémon Go is er een nieuwe rage: sieraden maken en (ver)kopen via Instagram. Duizenden meiden zijn er deze zomer druk mee. Ze maken armbanden, oorbellen en niet te vergeten scrunchies. Elke dag zijn ze bezig met inkopen, maken, in- en uitpakken van sieraden. En alles wordt gedeeld op Instagram. ,,Je leert met geld om te gaan. Ik denk dat ik ondernemer word.’’