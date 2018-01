Met kliekjes lunchen, minder mailen en nog 8 tips hoe je zelf 'groen' doet op kantoor

1. Tweedehands lunch

In Portugal begint elke lunch met een soepje van de groenten van de vorige dag. Alle kliekjes gaan in een bouillon, die zo elke dag anders smaakt. Veel kantoren of flexplekken hebben een bedrijfskantine/chillvreetplek, waar ze ook hun best doen met het hergebruiken van levensmiddelen. Sowieso goed om alles wat overblijft aan het eind van de dag te doneren aan gaarkeukens of andere plekken voor daklozen/minderbedeelden. Maar probeer ook ‘kromme groenten’ op het menu te krijgen: de rare kromme wortels en komkommers, die niet mooi genoeg zijn voor de supermarkt.

2. Minder mail

Circulaire economie moet niet gereduceerd worden tot recyclen 2.0. Je kunt nog meer doen. Minder energieverbruik helpt. De makkelijkste én moeilijkste stap: minder mails versturen. Want het lijkt allemaal gratis, maar elke mail kost energie, van jouw computer, verbinding, tot de andere computer. Begin ermee zo min mogelijk cc of bcc te gebruiken. Collega’s hoeven niet op de hoogte te blijven van elke activiteit. Denk na voor je een mail verstuurt, overleg in levenden lijve is vaak efficiënter en je lichaam blijft in beweging.

3. Van leasebak naar deelbak

Een mooie leasebak was lange tijd een visitekaartje van je prestige op het werk. Maar autorijden wordt minder cool, we beperken het tot het hoogst noodzakelijke. Daar past een Audi voor de deur niet meer bij. Dus maak je meer indruk met sharen. Greenwheels, Car2go, de initiatieven worden steeds vindingrijker en gebruiksvriendelijker. Ook de leasebakindustrie speelt hierop in met ad hoc abonnementen. De ultieme circulaire auto is de auto die je ‘leent’ van een particulier, ‘peer2peer’, zoals via Snappcar. Geen rijbewijs? Meerijden/liften kan via blablacar.

4. Zonnepanelen

Heeft jouw kantoor/flexplek een plat dak? Dan ontkom je niet aan zonnepanelen. Er zijn nog steeds allerlei regelingen om financieel aantrekkelijk in die panelen te investeren. Sowieso betaalt het zichzelf op lange termijn uit. Regel meteen gras tussen de panelen, dat isoleert. En een klein dakterras voor de zomerse dagen.

5. Kantoormeubilair

Mobieltjes en laptops zijn energie- en grondstoffenverslinders. Dat blijft nog wel even zo (je oude exemplaar kun je wel doneren aan Cliniclowns of KNGF Geleidehonden). Maar op het gebied van kantoormeubilair gebeuren al veel goede dingen. Zoals het inzamelen van afvalmaterialen van grote fabrieken, om die te verwerken als bronmateriaal voor designproducten. Tolhuis Design produceert haar producten in gevangenissen en sociale werkplaatsen. Tafels, banken en lampjes, maar nog geen echt kantoormeubilair. Ga op zoek naar leveranciers die stoelen, wandbekleding en tafels van oude materialen produceren. Het aanbod groeit als champignons op koffiedrab. Eerst de oude spullen inleveren bij kantoormeubelrecycling.nl, en dan verder zoeken.

6. Circulair kantoor

Bij de sloop van een oud gebouw gaat 30 procent energie verloren. Veel beter om oudbouw te hergebruiken. Als je te veel nieuwe collega’s op te weinig vierkante meter moet persen, ga dan niet meteen piepen. Kijk naar flexplekken, maar zie het ook als impuls voor een verbouwing. Steeds meer gespecialiseerde architecten, zoals Césare Peeren, beschouwen dat als een circulaire puzzel en helpen te kijken naar hergebruik van gesloopte elementen. Ook Circl van ABN AMRO en het nieuwe Triodos-hoofdkantoor zijn goede voorbeelden. En anders kijk je bij Oogstkaart.nl, daar vind je in Made nog 25 cardanassen in afwachting van een nieuwe eigenaar, of twintig afgeschreven rotorbladen in Barneveld. Interieurideetje?

7. Sensoren

Als jij een halve dag buiten de deur bent, staat de verwarming of airco gewoon aan. Dat kan beter. Regel óf algemeen 15 graden en verwarming in je stoelen, óf sensoren die meten of jij in een bepaalde ruimte bent. Sowieso is een koelere ruimte beter voor je gezondheid: je gaat meer calorieën verbranden om warm te blijven en je valt zelfs af! Magere koukleumen mogen een vest meenemen naar de zaak. Nog steeds koud? Regel extra plafondisolatie met de vermalen jeans uit de kast van je collega’s. Bij een modern gebouwbeheersysteem regel je naast sensoren tegelijk dat jouw kamer minder vaak wordt schoongemaakt, als je buiten de deur bent.

8. Don’t waste the waste

Voor een circulaire economie moet je ook je eigen afval beheren. En goed scheiden. Houd papier apart. Regel koffiebekertjes van plastic dat zich goed laat recyclen, je kunt er toiletpapier van laten maken. Koffiedrab uit de automaat naar de urban champignonskweker (of je gaat zelf met collega’s cantharellen kweken, heel knus). Toner van de printer laten bijvullen bij een recycleprinterwinkel. Overleg met de schoonmakers: zij hebben vaak (te) weinig tijd om al dat afval scheiden consequent vol te houden. Ultieme stap is de urine van de herenurinoirs te hergebruiken.

9. Shopaholic

Lekker de stad in voor tien tassen Primark voor 11 euro: dat kan niet meer. Shopaholics moeten afkicken in een circulaire economie. Je koopt minder voor meer geld, want spullen zoals van het Nederlandse Loop.a Life zijn van oude kleding gemaakt, dus kosten meer geld. Zoals de herencardigan van gerecycled denim voor 129 euro, of de sjaal van 55. Geen recyclen maar upcyclen! Geen poetsdoeken of isolatiemateriaal, maar waardeverbetering met mooie damesvesten. Het aanbod is klein, nette kantoorkledij schaars, maar over vijf jaar is deze niche geen niche meer. Dankzij jou.

10. Smile

Wie goed doet, goed ontmoet. Aan het begin van 2018 nog een kleffe dooddoener. Circulaire economie kan ook betekenen dat jij je goede humeur en smile doorgeeft aan je collega’s. Die krijg je absoluut aan het eind van de dag terug. Doe een fijne duurzame foundation van Nivea en lippenstift van Santé op en glimlach naar die etter die schuin tegenover je zit. Van het vagevuur naar de kantoorhemel in één blik!