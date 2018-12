Met persoonlijk klimaatsysteem hoef je het niet meer koud te hebben op kantoor

De Franse ontwerpster Carla Joachim bedacht voor haar afstudeeropdracht aan de Design Academy in Eindhoven een systeem waarmee de temperatuur-struggles op kantoor opgelost moeten worden. ,,Als student werkte ik vaak in grote open ruimtes waar het onmogelijk is om de temperatuur te controleren. Bovendien vindt iedereen iets anders prettig.” En als je zit te zweten of juist koude handen hebt, kan dat ten koste gaan van je productiviteit.

Volledig scherm © Studio Joachim-Morineau, Séole Séole, zoals het systeem heet, moet de oplossing zijn voor dit probleem. Het systeem maakt gebruik van twee elementen aan een lange stang: enerzijds een infrarood technologie waardoor je een natuurlijke en gelijkmatige verwarming hebt van bovenaf - net als zonlicht - en anderzijds een element dat een lichte bries verspreidt door middel van een ventilator. ,,Op dit moment hebben we een werkend prototype”, vertelt Joachim. ,,In de toekomst hopen we bedrijven te vinden die het idee verder willen ontwikkelen. We denken dat het voor kantoren heel interessant kan zijn om hier mee te werken.”

Persoonlijk

In het systeem is een thermostaat ingebouwd, zodat gebruikers de eigen temperatuur en ventilatie kunnen instellen en de positie van de elementen kunnen verstellen. Maar hoe duurzaam is het, als iedereen met zo’n persoonlijk systeem moet werken? ,,Het is efficiënter dan als je een grote ruimte moet verwarmen”, aldus Joachim. Bovendien kun je een Séole gebruiken voor meerdere mensen. Niet iedereen heeft een eigen systeem nodig. De elementen die gebruikt worden, zijn allemaal bestaande technologieën wat de productie niet extreem kostbaar maakt, hoopt Joachim.

Hoe dan ook: voorlopig moeten we het nog even doen met de vertrouwde centrale verwarming op de kantoorvloer. Maar op welke temperatuur die nou het beste ingesteld moet worden? Dat blijkt moeilijk. Een ideale kantoortemperatuur is er namelijk niet, volgens Boris Kingma, onderzoeker bij de afdeling Training & Performance Innovations van TNO: ,,In gebouwen met airconditioning is er een internationale standaard die volgens een uitgebreide formule berekent bij welke temperatuur de meeste mensen het prettig vinden. Er is geen temperatuur die iedereen tevreden stelt.”