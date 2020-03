Michel (40) is DevOps engineer: ‘Ik droomde er al van dit werk te kunnen doen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Michel Loyen (40) is devOps engineer bij BCT in Sittard

Een devOps engineer, nog nooit van gehoord. Wat doe je voor werk?

,,Ik ben IT’er. ‘DevOps’ is een samenvoeging van ‘development’ en ‘operations’ en slaat op de manier waarop we samenwerken. Ikzelf doe vooral operations-werkzaamheden, maar als team zijn we verantwoordelijk voor zowel het ontwikkelen, het geautomatiseerd ter beschikking stellen aan klanten en het onderhouden van de totaaloplossing. Het is een relatief nieuwe manier van werken in de IT.’’

Nieuw? Vertel

,,Het is gebruikelijk om allemaal een stukje van het proces te doen: iemand ontwikkelt, nog iemand kijkt wat een specifieke klant nodig heeft en past het product aan, en nog iemand heeft contact met de gebruikers als het product af en in gebruik is. Maar dan zie je als developer aan het begin van de keten dus niet echt hoe het gaat met het eindresultaat. Het is moeilijk om daar dan als team van te kunnen leren. Andersom kan het ook lastig zijn als je vragen moet beantwoorden van klanten over een product maar het zelf niet gemaakt hebt. Wij met het team zijn allemaal betrokken van begin tot eind.’'

Hoe groot is dat team?

,,We zijn met z'n veertienen en werken nu iets meer dan een jaar samen als unit, die Elemenz heet. We vormen eigenlijk een klein bedrijfje binnen het bedrijf, als een soort start-up. We hebben onze eigen doelstellingen en verantwoordelijkheden. Ik vind het heel fijn om zo te werken. De organisatie is platter en overleg gaat makkelijker. Je bent bovendien echt met z'n allen bezig om een doel te bereiken.’’

Met het teamgevoel zit het dus wel goed?

,,Zeker. Ons werk is flexibel en we mogen thuiswerken, maar toch zien we elkaar regelmatig. Ik ben zelf voor de liefde naar België verhuisd en combineer nu thuiswerken met dagen op kantoor. Dat gaat allemaal heel soepel. En ook al zien we elkaar misschien niet elke dag fysiek, omdat we allemaal aan hetzelfde werken hebben we toch intensief contact. Je belt, mailt en stuurt elkaar doorlopend berichten om elkaars hulp te vragen of even te sparren.’’

Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Mijn functie is inhoudelijk gericht. Hiervoor was ik leidinggevende en communiceerde ik voornamelijk met het projectteam en de klant over wat zij nodig hadden. Op zich prima werk, maar ik miste het om zelf met de technische uitwerking bezig te zijn. Nu schrijf ik zelf weer codes voor het opzetten van een cloudomgeving. En werken met cloudoplossingen was al mijn droom sinds de komst van public cloud, waarmee heel veel gebruikers bediend kunnen worden . Daar mag ik nu iedere dag mee bezig zijn.’'

Wat vind je daar zo mooi aan?

,,De enorme mogelijkheden die het biedt. Mensen hebben misschien niet meteen een beeld bij wat het is, maar mailprogramma’s als Gmail en Outlook zijn voorbeelden van wat er mogelijk is door public cloud. Doordat er eindeloos veel data opgeslagen kan worden in de cloud, kunnen heel veel gebruikers overal ter wereld eenvoudig van deze programma’s gebruikmaken. Toen cloud begon op te komen in de IT dacht ik meteen: daar wil ik bij zijn.’’

Wat doe je bij BCT met die cloud?

,,Het bedrijf heeft vooral semi-overheden als klant. Producten die je daarvoor maakt moeten voor grote groepen gebruikers beschikbaar zijn. Met de cloudoplossingen waaraan wij werken kan je veel meer automatiseren op grote schaal. In plaats dat we voor iedere klant apart een omgeving op moeten bouwen op een server, staat het allemaal al klaar. Vroeger kon het wel twee weken duren om zoiets op te zetten op locatie, nu is het met een paar muisklikken gebeurd.’’

Is er iets aan het werk dat minder goed bevalt?

,,Eerlijk gezegd zou ik het niet zo goed weten. Lastig aan het werk is soms dat, hoe verder we komen in het proces, hoe meer zaken erbij komen waar je rekening mee moet houden. De security wordt bijvoorbeeld steeds ingewikkelder. Maar vervelend vind ik dat niet, het hoort er allemaal bij.’’

Je droombaan heb je al. Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik heb het in dit werk erg naar m'n zin, maar de ontwikkelingen in de IT gaan tegelijkertijd zo razendsnel. Er wordt steeds meer mogelijk met big data en artificial intelligence. Ik weet niet hoe ik er over vijf jaar in sta, want alles kan dan weer anders zijn.’’

