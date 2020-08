Mieke (27) verdient 10.000 euro per maand via Instagram

Als beginnend ondernemer is het niet altijd makkelijk om klanten te vinden. Mieke Kuilman (27) gebruikt daar Instagram voor. In korte tijd wist ze van een derde van haar volgers betalende klanten te maken en op deze manier minimaal 10.000 euro per maand te verdienen.

Ze begon met een opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, maar eigenlijk zag Mieke Kuilman (27) zichzelf niet in de zorg werken. Ondernemen leek haar veel leuker. Ze besloot te gaan studeren voor voedingsdeskundige. ,,Ik kreeg toen door dat je als voedingsdeskundige ook eigen baas kunt zijn. Dat idee heb ik nooit meer losgelaten.”

Zo’n drie jaar geleden startte Kuilman haar eigen bedrijf naast haar werk in loondienst. Begin 2019 begon ze fulltime te ondernemen als lifecoach. Dit bleek toch veel beter bij haar te passen dan het voedingsadvies. Om haar bedrijf te promoten maakte ze veel gebruik van Instagram. Haar profiel ging steeds beter lopen. ,,Afgelopen jaar kreeg ik mijn eerste betalende klanten via Instagram. In korte tijd waren 200 van mijn 600 volgers betalende klanten. Dat leverde me al snel minimaal 10.000 euro per maand op.”

Beïnvloeden

Hoe doe je dat eigenlijk, klanten werven via social media? Heel simpel: ,,Je begint met een aanbod te doen. De prijs varieerde van een paar tientjes tot een paar duizend euro. Dat aanbod promoot je dan en in een jaar tijd had ik dus 200 betalende klanten binnengehaald enkel met Instagram.”

Kuilman had niet verwacht dat het zo snel zou gaan met haar bedrijf. Zelf zegt ze dat ze haar succes toch ook wel een beetje te danken heeft aan haar studie. ,,Je ontwikkelt je mensenkennis tijdens de opleiding. Marketing heeft veel met psychologie te maken. Je leert door de studie hoe je iemand kan beïnvloeden. Maar van nature ben ik daar al heel goed in. Het voelt voor mij heel natuurlijk, dat helpt ook.”

Kopen

Ook stak Kuilman veel tijd in het leren over ondernemen en marketing. ,,Ik ben altijd al bezig geweest met trainingen volgen, boeken lezen en coachingssessies doen bij andere experts.” De winst die ze vanaf het begin behaalt door Instagram, steekt ze dan ook direct in beter worden in wat ze doet. ,,Hoewel ik maandelijks veel geld binnenhaal, heb ik ervoor gekozen er weinig loon uit te halen. Ik investeer veel terug en koop zo kennis om nog groter te worden.”

Wat Kuilman ook met haar winst doet is ‘tijd kopen’. ,,Ik besteed werk uit en laat een aantal freelancers bepaalde taken voor mij uitvoeren. Uiteindelijk wil ik alleen nog maar eigenaar zijn. Dan hoop ik dat virtual assistents al het uitvoerende werk doen zodat de zaak doordraait als ik weg ben.” Kuilman hoopt dan zelf lekker veel te kunnen reizen ,,Die vrijheid is het mooiste aan ondernemer zijn.”

Zo wordt jouw bedrijf ook succesvol op Instagram



Sinds vier maanden helpt Kuilman via de Social Sales Academy bedrijven en organisaties om ook succesvol te worden op social media. Dit zijn een paar tips die jou en je bedrijf kunnen helpen:



1. Doe meer in minder tijd. ,,Plaats niet te veel. Heel de dag door losse flodders plaatsen heeft geen zin. Als je voor een goede zichtbaarheid zorgt heb je veel meer aan een gericht bericht. Een boer gaat ook niet zo maar zaad strooien op het land. Hij doet dat gericht.”



2. Ken jezelf, maar ook de klant. ,,Ken jezelf, weet waar je heen wil en waar je talenten liggen. Maar focus je daarna volledig op de klant. Zorg ervoor dat je je klant door en door kent en speel daar op in.”



3. Creëer pijn en verlangen. ,,Zorg ervoor dat mensen willen wat jij hen te bieden hebt. Hier komt een stukje beïnvloeden bij kijken. Emotioneer en trigger ze om klant te worden.”



4. Word heel goed in sales. ,,Klanten moeten de urgentie voelen om iets van je te kopen. Je kunt urgentie creëren door bijvoorbeeld ‘alleen dit uur 500 euro korting’ aan te bieden. Dan hebben ze het idee dat ze je product nu moeten kopen.”



5. Wees consequent. ,,Je hoeft niet elke dag wat te posten. Met twee keer in de week kom je vaak al heel ver. Maar wees hier wel consequent in. Houd je hier ook aan en laat er niet te veel tijd tussen zitten.”

