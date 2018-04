'Mijn dochter hoeft later niet te werken voor haar geld, alleen voor haar geluk'

4-urige werkweekHet boek The 4-Hour Workweek is een ware bestseller met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Wij waren nieuwsgierig: wie is het gelukt? Hoe doe je het? Aflevering 8: Frank Oonk (35).

,,Eigenlijk paste ik de principes van de 4-hour workweek al toe, voordat ik wist dat het een theorie was”, vertelt Frank Oonk, eigenaar van verschillende ondernemingen in consumer electronics, entertainment, IT/Tech en e-tail. Hij wordt regelmatig uitgenodigd door bedrijven om te spreken over schaalbare verdienmodellen, passief inkomen en ondernemen. ,,Het grappige was dat ik een jaar geleden een keynote gaf over mijn carrière en aan het einde iemand naar mij toe kwam om te vragen of ik het boek The 4-Hour Workweek wel eens had gelezen.” Lachend: ,,Maar dat had ik niet. Weet je, het is ook wel logisch dat het een ding is. Ik geloof dat mensen van nature vrij willen zijn.”

Playstation

Oonk begon op zijn 29ste met Recognize, een van de eerste Virtual Reality-bedrijven van Nederland. In dit bedrijf zaten toen al principes van de 4-urige werkweek verwerkt. Als eerste: vrijheid. Als hij een werknemer aannam, kreeg diegene een budget dat naar eigen inzicht besteed mocht worden. ,,Je kreeg geen stoel, geen tafel, geen computer, alleen een budget. Al kocht je er een playstation van, prima, als je je werk maar goed doet. Zo kreeg ik ook nooit strijd met developers dat ze de juiste software niet hadden. Daarnaast mocht iedereen zelf de werktijden bepalen. Soms was niemand op kantoor, omdat de dag ervoor een game was uitgekomen die iedereen wilde spelen. Maar, prima, enige regel was dat het werk op de gezette deadline af moest zijn.”

Een ander principe uit de 4-urige werkweek: werken aan dromen. ,,Op vrijdag hoefde niemand te werken aan klantprojecten, maar moest je wel bezig zijn met je vak. Zo werd er veel geëxperimenteerd, waarbij de successen werden toegepast voor klanten. Doordat mensen onze bedrijfscultuur zo prettig vonden, wilde iedereen bij ons werken, soms ook voor minder loon dan bij hun huidige baas. En zo hoefde ik geen geld te reserveren voor recruitment en tegelijkertijd konden we veel opdrachten doen, waardoor het bedrijf kon groeien. Ik geloof heel erg in andermans drive. Zo bemoeide ik me niet met de operatie, de administratie of HR. Ik was eigenlijk de domste in het bedrijf, maar zorgde er wel voor dat anderen konden excelleren.”

Geen werk, wel inkomsten

Inmiddels heeft Oonk zijn bedrijf verkocht. Hij wil nooit meer op projectbasis werken, maar kiest voor schaalbare verdienmodellen: geld verdienen zonder dat het gecorreleerd is aan tijd. ,,Ik heb sites waarmee je apps en websites kan bouwen. Klanten betalen eenmalig 250 euro en maandelijks 5 euro. Per maand worden er zo’n 3.000 apps mee gebouwd. Ik hoef er geen werk voor te doen, maar krijg er wel inkomsten uit. Ook heb ik een gamewebshop, waarbij de producten direct door de leverancier worden geleverd. Ik zorg dat ik de goedkoopste ben en altijd bovenaan bij vergelijkingssites sta. Ook heb ik sites met affiliate links - zoals Jacko - en een bedrijf wat automatisch cryptocurrency ‘maakt’ en verhandelt op de beurzen. Ik heb nog een aantal investeringen in start-ups en met de app RADIU kan ik mij bezighouden met iets wat ik het allerleukste vind: muziek. De app verzamelt alle radiostations ter wereld en kijkt aan de hand van je voorkeuren op welk radiostation het beste nummer voor jou wordt afgespeeld, om vervolgens automatisch over te schakelen naar die radiozender.”

Oonk verdient genoeg geld om zichzelf vrij te spelen. ,,Je kan altijd wel meer geld willen verdienen, nog een project willen starten, maar maakt al dat geld echt gelukkig? Ik vind het nu juist zo fijn om een dag vrij te zijn met mijn dochter van drie. Haar naar school brengen en samen met haar een verhaaltje te verzinnen voor het slapen gaan.''

Middenweg

,,Mijn toekomstdroom is om met mijn vriendin en dochter in Barcelona te gaan wonen. Maar de perceptie van een vrij leven is voor iedereen anders. Mijn vriendin vindt het fijn om in loondienst te zijn. Met vaste werktijden. Ik geloof dat ze gelukkiger zou zijn als ze ook kiest voor hoe ik het doe. Daar hebben we wel discussie over en moeten we een middenweg in vinden. Ik moet me realiseren dat werken zoals ik doe niet iedereen gelukkig maakt.''

,,Maar afgezien daarvan, voor mij is het ‘t belangrijkste dat ik mijn dochter een betere toekomst kan geven dan waar ik zelf ooit gestart ben. Ik ben geboren in een weeshuis in Indonesië. Ook al is ze nu nog maar drie, ik heb er al voor gezorgd dat zij later niet hoeft te werken voor haar geld, maar voor haar geluk.”

Een week als deze



Maandag

10.00 - 10.30 - Checken bezoekers- en datastatistieken van alle platformen

11.00 - 12.00 - mail & dm’s beantwoorden

13.00 - 16.00 - wekelijks overleg team RADIU & team cryptocurrency



Dinsdag

12.00 - 15.00 - overleg met een van mijn compagnons mbt de affiliate sites.

15.00 - 17.00 - overleg met mijn financieel adviseur mbt de financiële planning.

19.30 - 20.00 - een verhaaltje verzinnen met mijn dochter (voor het slapen gaan)

21.00 - 23.00 - Minecraften met mijn vriendin



Woensdag

14.30 - 18.00 - Jureren als Dragon bij startup projecten van de ‘minor ondernemen’ van het Saxion HBO.

19.30 - 20.00 - een verhaaltje verzinnen met mijn dochter (voor het slapen gaan)

21.00 - 22.00 - Inlezen in updates uit de cryptocurrency- en blockchain-markt



Donderdag

13.30 - 17.00 - overleg met potentiële investeerder/partner RADIU

19.30 - 20.00 - een verhaaltje verzinnen met mijn dochter (voor het slapen gaan)

20.00 - 20.30 - social media updaten



Vrijdag

10.00 - 10.30 - Checken bezoekers- en datastatistieken van alle platformen

11.00 - 12.00 - mail & dm’s beantwoorden

16.00 - 18.00 - technisch onderhoud/updates alle bestaande sites & apps.

16.00 - 17.00 - cadeautje kopen voor mijn dochter

17.00 - 18.00 - mijn dochter ophalen bij haar Opa

19.30 - 20.00 - een verhaaltje verzinnen met mijn dochter (voor het slapen gaan)



Zaterdag

9.00 - 11.00 - ontwaken & ontbijten met mijn vriendin & dochter

11.00 - 12.00 - auto wassen

12.00 - 13.00 - lunchen met mijn vriendin & dochter.

13.00 - 15.00 - spelen met mijn dochter

15.00 - 18.00 - naar de kermis met mijn vriendin & dochter

18:00 - 21.00 - uit eten met mijn vriendin & dochter

21.00 - 21.30 - social media updaten



Zondag

14.00 - 19.00 - Ajax - Heracles kijken in skybox Amsterdam Arena

19.00 - 0.00 - Hotel in Amsterdam met vriendin & dochter.