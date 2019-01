'Mijn fout? Dat ik te laat ging delegeren’

Werken tot je er neervalt. Letterlijk. Zadeh heeft het aan den lijve ondervonden, zegt hij tegen Het Parool. Mooi is het zeker niet, maar hij wist ook niet hoe hij het anders moest doen. ,,In tien jaar zitten pakweg 520 weekenden”, rekent Zadeh snel voor. ,,Daarvan heb ik er zeker driehonderd op kantoor doorgebracht. Op maandag en dinsdag was ik nooit voor tien uur ‘s avonds thuis. Dat is niet normaal en niet goed.”

Het besluit om te stoppen als hoogste baas van Ohpen nam Zadeh eigenlijk al twee jaar geleden, na een ingrijpende operatie waarbij een tumor uit zijn rug is gehaald. ,,Twee weken lang verkeerde ik in grote onzekerheid: was het goed- of kwaadaardig”, zegt hij in zijn werkkamer in het hoofdkantoor van Ohpen aan het Amsterdamse Rokin.

Uiteindelijk bleek de tumor goedaardig en zo zat de ondernemer een paar dagen na de operatie weer in het weekeinde te werken op kantoor. Alsof er niets was gebeurd. Maar er was wel iets gebeurd. ,,Ik zei tegen mijn vrouw: Dit klopt niet, ik stop ermee.”

Het liefst had hij direct zijn werk neergelegd, maar dat kon hij niet maken tegenover zijn 135 werknemers, zijn collega’s in de directie en de aandeelhouders. Twee jaar lang werkte hij aan een gecontroleerde overgang, die op 1 januari inging.

Baan opgezegd

Precies tien jaar eerder klapte de Amsterdammer zijn laptop open om een nieuw bedrijf op te zetten. Hij had zijn baan bij Binckbank, nog zo’n Amsterdams fintechbedrijf, opgezegd om systemen te bouwen waarop banken hun zaken regelen.

De belangrijkste reden voor zijn vertrek is de roofbouw die zijn intensieve manier van werken heeft gepleegd. ,,Mijn werk bestond vooral uit personeelszaken, conflicten en vergaderingen. Ik wil weer eens naar Silicon Valley kunnen om te kijken wat daar allemaal gebeurt, zonder dat ik na de landing vijftien gemiste oproepen heb.”

U hoeft al die telefoontjes toch niet te beantwoorden?

,,Klopt, maar dat lukt mij niet. Ik wil mensen niet teleurstellen. Mijn grootste kracht is tevens mijn grootste zwakte. Ik beschouw ondernemen als topsport en wil daar alles voor geven.’'

Welke prijs heeft u hierdoor betaald?

,,Vriendschappen zijn gesneuveld door verwaarlozing. Eigenlijk heb ik altijd gewerkt. Voordat ik Ohpen opzette, werkte ik tien jaar bij Binckbank en daarvoor bij Postbank. Op mijn negentiende begon ik al, terwijl mijn vrienden bij het corps zaten en genoten van het studentenleven.’'

Zadeh is geboren in Parijs, als zoon van een Franse vader, en groeide op in Amstelveen. Zijn vader was ondernemer in fotografie, onderschatte de opkomst van de digitale camera en ging failliet. ,,Dat was erg heftig. Hij heeft jarenlang moeten werken om uit de schulden te geraken en werd alcoholist. Mijn ouders gingen uit elkaar en mijn moeder vertrok met ons naar Nederland, vond werk en zorgde voor ons. Mijn vader bleef in Frankrijk. Ik heb hem tot mijn 24ste nauwelijks gezien.”

Welke fouten heeft u zelf gemaakt als ondernemer?

,,Heel veel, maar vooral dat ik te laat ging delegeren. Ik was te lang een controlfreak. Dat was niet goed voor mij en wellicht ook niet voor het bedrijf.’'

Hoe heeft het ondernemerschap uw leven verrijkt?

,,Het feit dat ik met een groep vrienden iets heb opgebouwd dat er niet was, maakt mij erg trots. We hebben gelachen, gehuild, keihard gewerkt. Robeco was onze eerste grote klant. Om die binnen te halen, hebben we twintig maanden lang zeven dagen per week gewerkt. Zestien uur per dag. Op het laatst sliepen we onder onze bureaus, zo moe waren we. En toen lukte het. Dat was pure euforie.’'

Wat gaat u nu doen?

,,Dat weet ik oprecht niet. Ik ga mij bij Ohpen weer bezighouden met technologie. Maar ik ga vooral tijd overhouden.’’