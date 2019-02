‘Mijn vrouw werkt, ik doe de kinderen. Zij doet haar best, en ik de rest zeg maar’

Mijn leven zal niet veel veranderen. Na de geboorte van ons eerste kind was ik al gestopt met werken. Inclusief het overlijden van mijn vader had ik te veel voorbeelden van mensen om me heen die jong doodgingen. Stuk voor stuk mannen en allemaal spijt op hun sterfbed dat ze zo weinig tijd met de kinderen doorbrachten en zoveel gewerkt hadden. Ik had de mogelijkheid om dat anders te doen en gaf mijn baan op. Mijn vrouw kon zich volledig richten op haar werk, en ik op het huishouden en kinderen. Zij doet haar best, en ik de rest zeg maar. Ach, wat wordt er wat af gejubeld over dit model in de vrouwenbladen. Maar de realiteit is anders. ‘Ach, meneer is een dagje vrij?’, hoor ik zeker nog elke week als ik met de kinderen boodschappen doe.



Het is nu twee jaar geleden dat we aan het graf stonden. Tijd om het op te schrijven. Vanaf nu elke week hier op deze plek.