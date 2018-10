'Mijn werk? Alcohol kopen als minderjarige'

Tim* was op zijn 17de een jaar lang mysterykid. In opdracht van bureau Nuchter probeerde hij per dag op 25 locaties in het land bier of sigaretten te kopen. Lukte dat? Een rode kaart voor het verkooppunt en aan het einde van de dag een vuilniszak vol drank en tabak. De zak met inhoud werd vernietigd. ,,Dat deed wel een beetje pijn”, zegt de inmiddels 18-jarige lachend.

Het bedrijf waar Tim werkte wordt ingehuurd door bijvoorbeeld supermarkten en sportkantines, schrijft regionaal dagblad BNdeStem. Door die verkooppunten van alcohol en - soms - tabak, wordt Nuchter gevraagd een ‘proefcontrole’ te houden. Er zitten bij negatief resultaat geen consequenties aan voor het verkooppunt. Behalve dan een ‘rode kaart’ voor de eigen administratie.

Eén blikje op de band

Tim neemt ons mee naar een doorsnee werkdag, een jaar geleden. ,,Meestal werd ik, als ik vrij van school was, rond half tien ’s ochtends opgehaald door een auditor. In een supermarkt moest ik een blikje bier of een pakje sigaretten afrekenen. Het meisje waar ik mee was - je gaat altijd samen op pad - deed hetzelfde, maar dan met een mixdrankje. Je zet één blikje drinken op de band, heel ongeloofwaardig eigenlijk’’, lacht hij.

Quote Soms scanden ze m’n ID en zagen ze dat ik nog niet volwassen was, maar kreeg ik het toch mee Tim Volgens Tim kreeg hij per werkdag bij gemiddeld 4 of 5 van de 25 winkels alcohol of tabak mee. Wanneer er bij het afrekenen werd gevraagd of Tim of het meisje wel 18 waren, mochten ze beiden één keer liegen. ,,Soms scanden ze m’n ID en zagen ze dat ik nog niet volwassen was, maar kreeg ik het toch mee. Vooral bij caissières van 16 of 17 of oudere vrouwen, van 47 ofzo. Je zou denken dat zij toch wel wat ervaring hebben.’’

In de vuilniszak

Zodra Tim de koopwaar in handen had, moest hij het buiten met het bonnetje meteen aan de auditor afstaan. Die stopte het product in een vuilniszak. Aan de hand van het al dan niet behaalde resultaat, ging de auditor een gesprek met de manager aan. Deze kreeg een groene of rode kaart met feedback.



Bij sportverenigingen had Tim altijd geluk. ,,Daar werd nooit naar m’n ID gevraagd. Wel apart: als ik daar een pilsje kreeg, moest ik het op de bar laten staan en weglopen. De eerste keer was dat best ongemakkelijk.’’ Met boze medewerkers heeft hij nooit te maken gehad. ,,De bedrijven huren ons zelf in om te kijken hoe scherp hun medewerkers zijn, dat maakt misschien wel een verschil.’’

Tim had het werk graag nog wat langer gedaan, maar zodra hij 18 werd, was het afgelopen. ,,Ik verdiende er zestig euro per dag mee. Als je na schooltijd zo’n drie dagdelen per week op pad kon, tikte dat best lekker aan.’’