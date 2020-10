Mike (21) telt vleermuizen voor zijn werk: ‘Ik krijg de nodige coronagrappen te horen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Mike Zwaneveld (21), veldwerker ecologie en bodemonderzoek bij Econsultancy.

Je bent veldwerker ecologie en bodemonderzoek, wat doe je dan precies?

,,Eigenlijk ben ik in de zomer voornamelijk bezig met het tellen van vleermuizen op verschillende locaties. Dit doen we bijvoorbeeld voor bouwprojecten van onze klanten, zoals woningcorporaties, gemeenten en provincies. Omdat vleermuizen in Nederland beschermd zijn, kijken wij met speciale detectoren of ze in de huizen zitten die worden gesloopt of verbouwd. Daarnaast ben ik in de winter voornamelijk bezig met bodemonderzoek, omdat vleermuizen dan hun winterslaap houden.”

Je hebt geen voor de hand liggende baan. Hoe ben je hierin verzeild geraakt?

,,Dat is wel een grappig verhaal. Ik was na mijn afstuderen al met mijn moeder aan het bekijken wat mijn mogelijkheden waren. In die tijd ging ik met een vriendin naar de Efteling en zag daar een busje van Econsultancy staan. Ik ging op onderzoek uit naar het soort werk dat zij deden en zag een vacature openstaan.”

En jij wist meteen, dit is iets voor mij?

,,Helemaal. Ik was niet met hoge verwachtingen op zoek naar een baan, maar hiermee heb ik wel direct na mijn afstuderen een droombaan te pakken. Dit is iets wat ik mijn hele leven al wil doen. Ik was al van jongs af aan bezig met dieren, dat werd nog meer aangewakkerd toen ik op mijn negende vogelaar ben geworden. Ik heb de MBO-opleiding Ecologie en Wildlife gedaan in Velp, dat was fantastisch. Ik zou het zo weer een tweede keer willen doen.”

Wat heb je ervoor nodig om een veldwerker te worden in jouw gebied?

,,Je moet heel veel kennis hebben van de natuur en wat ervaring met natuuronderzoek. Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden nodig en is het belangrijk om je te kunnen focussen. Het komt wel eens voor dat er maar één keer tijdens je shift een vleermuis een gebouw in vliegt. Precies dat moment is heel belangrijk voor het project en daar moet je wel alert op kunnen zijn.”

Wat maakt je werk leuk?

,,De diversiteit, dat ik bodemonderzoek met het tellen van vleermuizen kan combineren. Daarnaast werk ik voornamelijk in de buitenlucht en ben ik zelden op kantoor. Het voordeel van bodemonderzoek is dat het een 9-tot-5 baan is, waarmee je een wat stabieler ritme hebt. Het spannende van vleermuizen tellen is dat je op pad gaat naar bepaalde gebieden om daar de dieren te zoeken. Tijdens die zoektocht krijg je naast vleermuizen allerlei bijzondere dingen te zien, zoals uilen en egels.”

Wat is minder leuk?

,,In de zomer werk ik vooral ‘s avonds, omdat vleermuizen dan actief zijn. We beginnen een uur na zonsondergang en werken tot middernacht. We hebben ook ochtendrondes van 02.30 uur tot zonsopkomst. Die diensten zijn soms wel vervelend. Je bent 's ochtends klaar en zit nog vol adrenaline omdat je vleermuizen hebt gezien, waardoor het lastig is om in slaap te komen. Maar na een weekend uitrusten kan ik er weer makkelijk tegenaan.”

Hoeveel coronagrappen heb je al naar je hoofd geslingerd gekregen?

,,Haha, die komen zeker voorbij. Sterker nog, mensen dachten dat we deze onderzoeken uitvoeren vanwege het coronavirus! Dat is natuurlijk totaal niet zo. Ik leg dan aan mensen uit dat de vleermuizen in Nederland niet bekend staan om de verspreiding van het virus. Ze komen ook nooit op mensen af. Ze zullen misschien in de buurt vliegen vanwege vliegjes in de warme lucht boven je, maar ze gaan je nooit aanraken. Ik stel mensen dus ook vaak genoeg gerust in deze tijd.”

Je bent nog hartstikke jong, heb je al enig idee wat je op de lange termijn wilt doen?

,,Ecoloog worden lijkt me op zich wel leuk, maar ik zit nu nog ontzettend goed op mijn plek. Ik ben daarnaast heel blij dat ik voor mijn huidige baan iedere dag buiten ben, dat zou ik verliezen wanneer ik ecoloog zou worden. De tijd zal het leren!”

