Milan (18) is de jongste rijinstructeur ooit: ‘Mijn toekomst ligt hier bij de rijschool’

Ontwerper Bas heeft succes met ‘buiten­leef­pak’ waarmee daklozen de winter kunnen trotseren

23 januari Niet iedereen heeft een warm thuis waar hij de winterkou kan ontvluchten. Mode-ontwerper Bas Timmer bedacht en ontwikkelde daarom de sheltersuit, waarmee bijvoorbeeld daklozen en vluchtelingen ook in extreme kou buiten kunnen leven. Dit ‘klusje tussendoor’ was de start van een eigen non-profitorganisatie met twaalf mensen in loondienst.