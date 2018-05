Minder piekeren en je werk loslaten? Makkelijker gezegd dan gedaan

Vrouw sollici­teert en krijgt mail terug die duidelijk niet voor haar bestemd is

13:57 Een Britse vrouw die solliciteerde naar een baan bij een biologische supermarkt, is in shock nadat ze een interne e-mail terugkreeg die duidelijk niet voor haar was bedoeld. Zo werd de 48-jarige Paige Bond omschreven als iemand met een irritante stem. Maar: 'ze zou de sfeer in het magazijn weleens kunnen opkrikken'.