Minder werken: ‘Het is financieel een stap achteruit, maar ik heb het er voor over’

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat steeds meer mensen minder uren willen werken, óók als dat gevolgen heeft voor hun verdiensten. Het gaat inmiddels om 662.000 mensen, oftewel 7 procent van de 8,9 miljoen mensen die in het eerste kwartaal van dit jaar betaald werk deden. Dit aantal is de laatste jaren alleen maar toegenomen. In 2014 wilden slechts 480.000 mensen minder werken. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat extra uren wil werken óók sterk af: van een miljoen mensen vijf jaar geleden tot 776.000 in 2019.

Extra uren

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom en woordvoerder van CBS, heeft deze ontwikkeling te maken met onze economie. ,,Het gaat beter met de economie en er is meer werk. Als er meer werk is, kan het zittend personeel meer uren draaien. Vandaar dat veel werknemers de afgelopen jaren een tandje bij hebben moeten zetten. Dat is een verklaring waarom meer mensen de behoefte voelen om minder te werken. Zeker de werknemers die eigenlijk niet zaten te wachten op de extra werkuren.”

Tekst gaat verder na de grafiek

Volledig scherm Steeds meer mensen willen minder werken. © CBS

Artjanne Harkhoe (31) merkte dat het werk nooit ophield. Ze is sinds maart een dag minder gaan werken bij software en IT-bedrijf Davinci. ,,We werken met deadlines. Dus als je project niet af is, betekent dat doorwerken. Ik heb veel bezigheden naast mijn werk, zoals mijn eigen bedrijf Artjanna Stories en ik heb hobby’s, waaronder kickboksen. Vandaar mijn besluit om minder te gaan werken. Het werd een beetje teveel en ik merk dat ik blij wordt van mijn eigen onderneming, waarmee ik vrouwelijke ondernemers coach.’’ Financieel gezien is het een stap achteruit voor Harkhoe. ,,Ik verdien wel iets met mijn bedrijf, maar het scheelt me nog steeds zo’n paar honderd euro per maand. Ik heb het er voor over.’’

Loonstijging

Peter Hein van Mulligen gaat er vanuit dat het financieel haalbaar is voor de mensen die besluiten te minderen met werk. ,,Ze zullen er zeker over na hebben hebben gedacht. Tot op heden valt de algehele loonstijging best tegen. De verwachting van het CBS is dat de lonen harder zullen gaan stijgen. In dat geval zou het best eens kunnen zijn dat deze trend zich voortzet en dat meer mensen denken: ‘ik wil best een dagje minder werken.’”