Minder werklozen, meer banen: recordaantal vacatures op arbeidsmarkt

In het tweede kwartaal van 2019 nam het aantal openstaande vacatures met 6.000 toe tot 284.000. Het aantal werklozen daalde met 11.000 naar 305.000. Ook het aantal banen is verder gestegen in het afgelopen kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.



Er is nu een nog grotere personeelskrapte dan tijdens het vorige economische hoogtepunt in 2008. Vlak voor de economische crisis stond het werkloosheidspercentage op 3,6 procent, terwijl het percentage in het afgelopen kwartaal was gezakt tot 3,3 procent. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er 305.000 werklozen. Dat is het laagste aantal sinds het CBS vanaf 2003 kwartaalcijfers publiceert.