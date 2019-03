Minister nagelt mannenbolwerken aan de schandpaal

Vaandeldragers van het Nederlandse bedrijfsleven als ING, KPN, Ahold Delhaize, Randstad en Aegon slagen er niet in om genoeg vrouwen aan te trekken voor zetels in hun directies en raden van commissarissen, blijkt uit cijfers die Van Engelshoven vandaag presenteert. Ook bouwbedrijven als Dura Vermeer, Boskalis, Heijmans en VolkerWessels gooien er met de pet naar.

,,Er staat een helder cijfer in de wet, maar we zien het maar niet gebeuren’’, zegt Van Engelshoven in een interview met deze krant. ,,Vorig jaar zei ik: desnoods gaan we namen and shamen. Dat doe ik nu.’’