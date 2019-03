‘Mislukking kan juist heel bevrijdend zijn’

Bijna 90 procent vaders neemt verlof op na geboorte baby

0:01 Bijna 90 procent (87 procent) van de vaders nam in 2017 verlof op in het eerste jaar na de geboorte van de kinderen. 11 procent van de werkende vaders maakt gebruik van het ouderschapsverlof, dat mag worden opgenomen tot een kind acht jaar is. Daarin is de afgelopen jaren nauwelijks iets veranderd, blijkt uit onderzoek van het CBS.