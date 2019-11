‘Modern werkenden’ zijn gefrustreerd over hokjesdenken

Als je veertig jaar bij dezelfde baas werkt, is alles goed geregeld. Maar op het moment dat je dat niet doet, is er veel onduidelijk, vindt zzp’er Roos Wouters. Haar initiatief, de Werkvereniging, opgericht om de belangen van deze ‘modern werkenden’ te behartigen, groeit hard.

Maar modern werkenden, wie of wat zijn dat eigenlijk? Nou, eigenlijk iedereen die niet jarenlang in dienst is bij hetzelfde bedrijf, vertelt Roos Wouters van de Werkvereniging. De zzp’er, de flexwerker, de hybride werkende en de kleine ondernemer met personeel. Maar ook de jobhopper, de payroller en de uitzendkracht behoren tot deze groep. De Werkvereniging schat dat er in Nederland in totaal zo’n drie miljoen ‘modern werkenden’ zijn, waarvan zij er nu 200.000 vertegenwoordigt.

,,Op het moment dat je er last van hebt dat je in een bepaald hokje wordt gestopt, dan ben je een modern werkende", vat Wouters het samen. In 2017 startte ze met de Werkvereniging, eerst een vrijwilligersbeweging, maar een die inmiddels professionele vormen begint aan te nemen. ,,De frustratie groeit", ervaart ze. De afgelopen maanden sloten zich dertien organisaties aan bij de Werkvereniging. Bijvoorbeeld Ikwordzpp’er.nl - een organisatie die zo’n 50.000 zzp’ers vertegenwoordigt - en BrightPensioen, die in pensioenvoorziening doet voor 7000 'modern werkenden.’

Geen hokje

,,Al die mensen zijn niet zomaar onder dezelfde regels te plaatsen", aldus Wouters. Neem een hybride werkende. Die moet als zzp’er straks een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, maar is ook al bij de werkgever verzekerd. ,,Hoe moet je dat dan uitvoeren?”, vraagt ze zich af. Al die regels van de arbeidsmarkt passen niet op elk potje. ,,Je kunt met een hamer op een spijker slaan, maar niet op een nietje of een schroef", aldus de initiatiefneemster.

Ze herkent zichzelf overigens volledig in de frustraties. ,,Ik ben onvrijwillig gaan zzp’en. Ik kreeg tijdelijk contract na tijdelijk contract en uiteindelijk moest ik drie maanden onbetaald met vakantie. Toen ben ik maar zzp’er geworden. En nu ben ik ineens een fiscaal voordeeljager en moet ik in vast dienstverband. Sinds ik aan het werk ben, voelt het alsof ik word tegengewerkt. Ik wil gewoon werken en hoe maakt voor mij niet uit.”

Oplossing

Volgens Wouters is het veel logischer als er voor iedereen een bepaald potje komt. Een soort individueel collectief. Waar geld is voor opleidingen, voor pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. ,,Als je daarbovenop wil plussen, kun je daar zelf voor kiezen. Er zijn ook heel veel mensen in vaste dienst die keuzevrijheid willen in hoe ze hun pensioen opbouwen. De arbeidsmarkt verandert snel en je moet iedereen de middelen en mogelijkheden geven om daar snel op in te spelen", aldus Wouters.