Moeilijk publiek bij je presentatie? Probeer ze vooral niet te overtuigen

Managers, adviseurs, therapeuten, docenten, maar ook trainees en ‘gewone’ teamleden: iedereen heeft in zijn werk te maken met weerstand. Ook als het voorstel, het idee, de opdracht of het plan voor verandering aantoonbaar meerwaarde zal hebben. Dan is het de kunst om niet de handdoek in de ring te gooien.

Niet persoonlijk bedoeld

Arie Speksnijder geeft trainingen om weerstand te overwinnen en schreef er onder meer een blog over. Een morrend publiek hoeft volgens hem niet meteen het einde van je presentatie te betekenen. ,,Weerstand is een verzoek om begrip’’, zegt hij tegen carrièreplatform Intermediair. Wat ook belangrijk is om in je achterhoofd te houden: ‘Het is meestal niet tegen jou als persoon gericht.’’

Wat je in ieder geval niet moet doen, is denken dat iemand met weerstand het gewoon niet snapt en vervolgens proberen diegene te overtuigen. Speksnijder: ,,Mensen hebben even erkenning nodig in hun kritische vragen, twijfels en frustraties. Pas wanneer ze die oprechte erkenning krijgen, staan ze open voor andere perspectieven dan alleen hun eigen perspectief.’’

Speksnijder behandelt in zijn trainingen verschillende technieken om die aansluiting te vinden bij mensen met weerstand. Reflectief luisteren bijvoorbeeld. ,,Daarmee probeer je de emotie en de behoefte van iemand kort en stellend samen te vatten.’’

Intrinsieke motivatie

Kan iedereen met weerstand leren omgaan? Speksnijder twijfelt even: ,,Iedereen kiest z’n eigen manier natuurlijk. Dwingen is ook een vorm van omgaan met weerstand. Begrip tonen is bewezen effectief als je mensen intrinsiek wilt motiveren, maar mensen die daar geen zin in hebben omdat ze dat maar soft gedoe vinden, kunnen dit moeilijk leren. Maar iedereen die ervoor openstaat, kan deze technieken leren gebruiken.’’

Weerstandstrainingen zijn er in allerlei variaties. Er zijn diverse cursussen van één of meer dagen over het onderwerp te vinden. In veel boeken over veranderingen in organisaties wordt een hoofdstuk aan weerstand gewijd. Trainer Speksnijder leert zijn studenten gesprekstechnieken aan uit de methode Motiverende gespreksvoering van William R. Miller en Stephen Rollnick.

Geen tijd voor cursussen en boeken? In onderstaand filmpje krijg je in iets meer dan zes minuten ook alvast een paar handvatten mee.