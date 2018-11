Moeite met concentreren? Dat kun je leren

1. Aandacht is zeer waardevol

De eerste stap om inzicht te krijgen in hoe aandacht werkt én hoe je leert je beter te concentreren, is beseffen dat aandacht een waardevol goed is. Stefan van der Stigchel: ,,Aandacht is een oplossing voor veel zaken, maar je aandacht is ook hevig bevochten in deze tijd. Binnenkomende appjes en mailtjes halen je makkelijk uit je concentratie, en dat zorgt voor fouten en stress. Het is goed om te bedenken dat je aandacht maar beperkt is en je die dus beter efficiënt kunt inzetten.”