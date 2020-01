Mondkapjes van ondernemer Erik niet aan te slepen: ‘Ook Nederlanders slaan in’

Het zijn ongekend drukke dagen geweest voor Bouwknegt. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt hij. ,,Deze drukte voor één product.” De ondernemer verkoopt via zijn website outletkopen.nl allerlei producten tegen een lage prijs. Het zijn artikelen die niet meer via de reguliere weg te verkopen zijn, bijvoorbeeld omdat er iets veranderd is op de verpakking. Per toeval rolde hij in de wereld van de medische producten en zo kwamen de gezichtsmaskers ook bij hem terecht, zo'n 50.000 stuks. Inmiddels zijn ze allemaal verkocht.